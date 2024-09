Bayern-Tiefschlaf hat Ballack "fast die Sprache verschlagen"

IMAGO/Eduard Martin

Der FC Bayern musste kurzzeitig zittern

Beim historischen 9:2 (3:0) gegen Dinamo Zagreb hat der FC Bayern unter Beweis gestellt, erneut zu den Top-Favoriten auf den Gewinn der Champions League zu gehören. Auch der frühere Münchner Michael Ballack war vom Auftritt des Rekordmeisters angetan, die kurze Tiefschlafphase nach dem Seitenwechsel wunderte ihn allerdings.

"Es war ein eindrucksvoller Start in die Champions League. Ich hatte einen hohen Sieg erwartet, aber nicht einen so hohen Sieg, aber das sind halt die Bayern. Sie haben gleich einmal eine Duftmarke in Europa hinterlassen", resümierte der "DAZN"-Experte nach dem Schlusspfiff.

Neun Tore in einem Spiel, so viele sind vor dem Bundesligisten noch keiner Mannschaft in der Königsklasse geglückt. Zugleich ist es der höchste Sieg des FC Bayern in nun 295 Champions-League-Partien.

Kurzzeitig geriet der bereits sicher geglaubte Dreier der Hausherren jedoch in Gefahr: Nach dem Wiederanpfiff kam Zagreb bis auf ein Tor heran und besaß gar Chancen aufs 3:3.

"Es war viel los, durch die zwei schnellen Gegentore nach der Halbzeitpause hat es uns fast die Sprache verschlagen", gestand Ballack am späten Dienstagabend.

Der FC Bayern habe die Rückschläge aber "eindrucksvoll korrigiert", "wieder in die Spur gefunden" und "seine totale Überlegenheit in Tore umgemünzt", lobte der 47-Jährige. So habe der deutsche Rekordmeister schlussendlich "auch in der Höhe beeindruckend gewonnen".

FC Bayern unter Kompany zurück in der Spur

Nach der zweiten Torparty binnen weniger Tage wachsen die Hoffnungen an der Säbener Straße, 2024/2025 wieder Silberware für das Vereinsmuseum zu ergattern.

Unter Thomas Tuchel war der erfolgsverwöhnte Klub zuletzt ohne großen Titel geblieben, sein Nachfolger Vincent Kompany will die Durststrecke beenden.

Am 2. Oktober steht das nächste Duell der neuen Ligaphase für den FC Bayern auf dem Programm. Dann gastieren die Münchner bei Königsklassen-Neuling Aston Villa. Die Engländer sind ebenfalls mit einem deutlichen Sieg (3:0 gegen Young Boys) in den Wettbewerb gestartet.