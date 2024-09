Neue Details zu Hertha-Transfer enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Dagur Thorsteinsson (M.) wechselte in diesem Sommer zu Hertha BSC

Auf der Zielgeraden der Transferperiode sicherte sich Hertha BSC die Dienste von Dagur Thorsteinsson. Der Offensivspieler wechselte vom belgischen Erstligisten OH Leuven zum Klub aus der 2. Bundesliga, kostete zunächst laut übereinstimmenden Medienberichten 250.000 Euro Ablöse. Jetzt kam heraus: Der Isländer kann noch deutlich teurer werden.

Die "Bild" enthüllte in dieser Woche neue Details rund um die Verpflichtung des 25-Jährigen, der bis dato zweimal als Einwechselspieler bei den Berlinern mitwirkte.

Thorsteinsson soll der Zeitung zufolge nämlich eine Klausel in seinem Arbeitspapier verankert haben, nach der er im kommenden Jahr noch einmal einen saftigen Aufschlag kosten könnte.

Konkret werden nach "Bild"-Angaben noch einmal 250.000 Euro für den Flügelspieler fällig, sollte Hertha BSC die Rückkehr in die Bundesliga schaffen.

Beendet der Hauptstadtklub die Spielzeit in der 2. Bundesliga auf einem der ersten beiden Plätze oder schafft in der Relegation den Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus, würde sich die Ablösesumme für Thorsteinsson demzufolge verdoppeln.

Hertha BSC am Samstag beim 1. FC Nürnberg zu Gast

Der 39-malige isländische Nationalspieler hatte bis Sommer 2027 bei der Alten Dame unterschrieben, nachdem er zuvor zwei Jahre lang für Oud-Heverlee Leuven in der belgischen Eliteliga gekickt hatte. Dort hatte er in 71 Einsätzen insgesamt starke 20 Treffer erzielt.

Auf seine Torgefahr hoffen nun auch die Hertha-Bosse, die in dem gebürtigen Rykjaviker eine flexibel einsetzbare Offensiv-Alternative gefunden haben.

Zuletzt stellte Cheftrainer Christien Fiél auch in Aussicht, dass es schon bald für einen ersten Startelf-Einsatz Thorsteinssons reichen könnte: "Er ist sehr nah dran!", hatte der Berliner Coach dazu zuletzt verraten.

Am kommenden Samstag gastiert Hertha BSC ab 13:00 Uhr beim 1. FC Nürnberg.