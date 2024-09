Choupo-Moting: Vom FC Bayern in die 3. Liga?

IMAGO/Markus Fischer

Seit seinem Abschied vom FC Bayern vereinslos: Eric Maxim Choupo-Moting

Im Sommer endete die Zeit von Eric-Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern, seither ist er vereinslos. Landet der erfahrene Stürmer in der 3. Liga?

Paris, München - und nun Essen? Nach Stationen beim französischen Top-Klub PSG und beim FC Bayern ist Eric-Maxim Choupo-Moting von einem TV-Moderator beim Drittligisten Rot-Weiss Essen ins Gespräch gebracht worden.

Im Podcast "4zu3" kamen Christian Straßburger sowie seine Kollegen Tobi Schäfer und Yannic Bakic auf die Sturmprobleme des formschwachen Traditionsvereins zu sprechen.

Straßburger brachte daher die Option ins Spiel, einen vereinslosen Angreifer nachzuverpflichten. Einer der namhaftesten verfügbaren Neuner ist Choupo-Moting, dessen Arbeitspapier beim FC Bayern nach vier Jahren nicht mehr verlängert wurde.

Genug Geld bei FC Bayern und Co. verdient?

"Ich bleibe dabei: Ein Verein wie Rot-Weiss Essen, mit dieser Tradition, mit diesen Möglichkeiten, kann es schaffen, einen Eric Maxim Choupo-Moting in die 3. Liga zu holen", so Straßburger.

Der Moderator legte nach: "Choupo-Moting möchte, glaube ich, noch Fußball spielen. Der hat auf Schalke gespielt, der kennt das Ruhrgebiet."

Wie RWE einen langjährigen Nationalspieler, der Anfang Mai noch im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid auf dem Platz stand, bezahlen könnte, will Straßburger auch wissen: "Der braucht kein Geld mehr, der hat bei den Bayern und PSG genug abgegriffen. In Essen spielst du nicht fürs Geld, in Essen spielst du fürs Gefühl. Ich glaube, der Junge hat Gefühle."

Er appellierte an "alle Protagonisten von Rot-Weiss Essen, an die Fans, Trainer, Sportdirektoren, an alle, die da was zu sagen haben: Geht All-In für Choupo-Moting."

Nach Abschied vom FC Bayern: Choupo-Moting will weitermachen

Realistisch ist eine Unterschrift des 35-Jährigen bei RWE allerdings nicht. Choupo-Moting will seine Karriere auf höchstmöglicher Ebene fortsetzen, nachdem er zuletzt für zwei der größten Klubs Europas spielte. Die 3. Liga dürfte nicht in Frage kommen.

Auch Gerüche um eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Mainz 05 bewahrheiteten sich zuletzt nicht.