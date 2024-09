Bayern-Talent verrät: So war Musiala früher

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Pavlovic (li.) und Musiala (M.) verzaubern den FC Bayern

FCB-Talent Luca Denk hat über zwei aktuelle Shootingstars des FC Bayern gesprochen: Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic. Mit beiden Profis hatte es Denk am Campus der Münchner zu tun, wo der junge Innenverteidiger weiter auf den Durchbruch hofft.

Seit mehr als sieben Jahren trägt Luca Denk schon das Trikot des FC Bayern, durchlief seitdem alle Jugendabteilungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters und ist mittlerweile für Bayern II in der Regionalliga im Einsatz. Im April verlängerte der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Münchnern bis 2027, denn Denk hat weiter ein großes Ziel.

"Ich will mein fußballerisches Potenzial weiterhin ausschöpfen. Es ist mein Traum, eines Tages in der Bundesliga zu spielen", sagte er gegenüber "spox.com". Denk, der derzeit parallel zu seiner Fußballerkarriere eine Ausbildung in der IT-Abteilung des FC Bayern absolviert, fühlt sich allerdings an den Campus gebunden.

"Wenn ich im Sommer ein Angebot bekommen hätte, das mit meiner Ausbildung nicht kompatibel gewesen wäre, hätte ich es auf jeden Fall abgelehnt. Deswegen kamen bisher Leihen für mich auch nicht in Frage", sagte er.

Beim FC Bayern spielte Denk in der Vergangenheit mit heutigen Stars wie Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic zusammen, die mittlerweile im Bundesliga-Team der Münchner eine feste Größe sind. Über Musiala verriet der Abwehrmann, dass man dessen Fähigkeiten schnell sehen konnte, "er hat aber damals ein wenig Zeit gebraucht, bis er sich auf und neben dem Platz komplett eingelebt hatte".

FC Bayern: Musiala macht Blitzentwicklung durch

Im direkten Gespräch habe man sich gut mit Musiala unterhalten können, in der Anfangszeit sei der heutige Nationalspieler "aber noch etwas zurückhaltend gewesen und hatte seinen ersten Ansprechpartner in Bright Arrey-Mbi, der mit ihm gemeinsam von Chelsea gekommen war."

Als Musialas Mutter nach ein paar Monaten nach München kam und dieser zu ihr zog, sei der Offensivmann "immer mehr aufgetaut", erinnerte sich Denk. Dass Musiala heute zu den weltbesten Spielern gehört, habe er damals allerdings nicht kommen sehen, gab das FCB-Talent zu.

"Nach ein paar Drittliga-Einsätzen war er auch schon bei den Profis dabei. Es ist außergewöhnlich, wie er sich in dieser Zeit und auch seitdem weiterentwickelt hat", schwärmte der 21-Jährige.

FC Bayern: Pavlovic war einst "das Küken"

Eine ähnlich überraschende Entwicklung habe Pavlovic genommen. "In der U17 hatte er kaum gespielt. Als er zu uns in die U19 gekommen ist, hat er innerhalb kürzester Zeit extrem an Größe und Masse zugelegt. Plötzlich konnte er seine fußballerischen Qualitäten viel besser ausschöpfen als zuvor", sagte Denk und fügte an: "Ich wusste, dass er es schaffen wird - hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell klappt."

Der Verteidiger sei "ein sympathischer Junge, offen und immer für einen Spaß zu haben", so Denk. "Und er ist sehr ehrgeizig."

Noch bis zur U19 sei Pavlovic "unser Küken" gewesen. "Dann ist er verletzt ausgefallen und hat genau in dieser Zeit körperlich einen unglaublichen Sprung gemacht. Dieses Beispiel zeige, "dass man Spieler wegen ihrer körperlichen Entwicklung nicht zu schnell abschreiben sollte", erinnerte Denk.