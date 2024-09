Bericht: Schalke hatte bereits Geraerts-Ersatz parat

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Schalke-Coach Karel Geraerts (li.) ist angezählt

Der FC Schalke 04 steht nach fünf Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga mit nur einem Sieg nah an der Abstiegszone, bei Königsblau hängt der Haussegen schief. Mittendrin: Trainer Karel Geraerts, der schon im Sommer hätte Geschichte sein können, denn wie nun enthüllt wurde, hatte S04 bereits zwei Ersatzkandidaten für den wankenden Coach parat.

Die Meldungen über Zoff beim FC Schalke 04 überschlugen sich in den letzten Tagen und Wochen. Zuletzt gab es Ärger im Training, ausgerechnet vor dem wichtigen Spiel am Freitagabend gegen den SV Darmstadt 98 (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker), davor wurde von Reibereien zwischen Trainer Karel Geraerts und Kaderplaner und Chefscout Ben Manga berichtet.

Nun schreibt auch "Sky" in einem aktuellen Bericht, dass das Verhältnis zwischen Geraerts und Manga "schwer belastet" sei.

Das Ganze rührt demnach nicht nur daher, dass sich Trainer und Kaderplaner beinahe überwarfen, als es um die personellen Entscheidungen von Geraerts mit Blick auf die Aufstellung ging. Beide Seiten hatten öffentlich ihr Unverständnis über den anderen kundgetan.

Sondern es ging wohl auch darum, dass Geraerts nach Ende der letzten Saison und der auch durch ihn erreichten Rettung lange zögerte und ein Bekenntnis zum FC Schalke 04 vermied - wohl auch, weil sein früherer Klub FC Brügge Interesse anmeldete - und dafür nach "Sky"-Informationen "intern viel Kritik einbüßte" - eben auch von Manga.

FC Schalke 04 und Karel Geraerts in Not

Genau dieser reagierte auf Geraerts' lange ausbleibendes Bekenntnis zum Weitermachen damit, dass er laut dem TV-Sender "bereits zwei Trainer-Kandidaten zum Ersatz des Belgiers parat" hatte. Welche das waren, erwähnte "Sky" nicht.

Geraerts jedenfalls blieb am Ende doch bei S04 und sah mit an, wie Manga in den vergangenen Monaten einen großen Kaderumbruch einleitete.

Diesen Umbruch vermochte Geraerts nicht zu teilen und vor allem nicht umzusetzen, heißt es weiter. Was "Sky" unter anderem daran festmachte, dass der Belgier sich bei seinen Aufstellungsentscheidungen angreifbar zeigte, weil er Neuzugänge bisher selten einsetzte - der Bericht nennt konkret Felipe Sanchez und Martin Wasinksi, die beide in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht hatten.

Stattdessen spielte zuletzt der erst Ende August verpflichtete Ilyes Hamache, der überfordert wirkte.

Am Freitagabend kommt nun der SV Darmstadt 98 in die Veltins-Arena. Schalke und Geraerts brauchen unbedingt einen Sieg, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gleiten. Laut "Sky" würde aber selbst ein Erfolg gegen die Lilien nur dazu führen, dass sich das Aus von Geraerts hinauszögert.