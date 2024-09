Funkel spricht über erneute Comeback-Pläne

IMAGO/Revierfoto

Friedhelm Funkel trainierte sowohl Fortuna Düsseldorf als auch den 1. FC Köln in der Vergangenheit

In der abgelaufenen Spielzeit war er wieder einmal als Feuerwehrmann erfolgreich tätig, bewahrte den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga. Danach kehrte Friedhelm Funkel in seinen Ruhestand zurück, der aber auch dieses Mal noch nicht endgültig sein muss.

Die Bundesliga-Legende, die neben der Station Lautern im deutschen Profi-Fußball unter anderem schon für den MSV Duisburg, den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer tätig war, schloss zuletzt nicht aus, auch im Alter von bald 71 Jahren noch einmal als Cheftrainer tätig zu werden.

Derzeit sei das aber noch kein konkreter Gedanke, verriet Funkel im Gespräch mit Vereinsmedien des 1. FC Köln, der am Samstagnachmittag vor dem Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf steht (ab 13:00 Uhr).

"In Kaiserslautern war es erfolgreich, aber auch sehr anstrengend. Die Zeit ist noch nicht da, in der ich anfange, das zu vermissen. Ich genieße es, aktuell tun und lassen zu können, was ich möchte und mit der Familie, den Kindern, Enkelkindern und Freunden Zeit zu verbringen. Ich war auch das eine oder andere Mal im Urlaub", so der Fußballlehrer, der mit dem FCK im Mai sogar im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen gestanden hatte.

"Ob irgendwann die Möglichkeit besteht, im Fußball noch einmal etwas zu machen, das kann ich aktuell nicht sagen", ließ sich Funkel zumindest einmal mehr ein Hintertürchen für eine erneute Rückkehr auf die Trainerbank offen.

Funkel lobt den 1. FC Köln für bisherige Leistungen

Vor dem mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell in Düsseldorf lobte Funkel den 1. FC Köln für seine bis dato gespielte Saison in der 2. Bundesliga - trotz bereits zweier Niederlange und Tabellenplatz acht.

"Der FC hat aus meiner Sicht drei Punkte zu wenig – nämlich die vom vergangenen Wochenende (1:2 gegen Magdeburg, Anm. d. Red.)", so der Fußballlehrer, der über die Domstädter weiter meinte: "Der FC tritt sehr geschlossen und gut auf. Die Mannschaft tritt so auf, wie ich es auch erwartet habe. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die kaum einen Spieler verloren hat. Sie haben junge Spieler hochgezogen, das ist ein sehr guter Weg in der 2. Bundesliga. Für mich ist es neben dem HSV von der Zusammenstellung her die beste Mannschaft."