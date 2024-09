BVB-Trainer mit selten ehrlichem Geständnis

IMAGO/Revierfoto

Jan Zimmermann ist Cheftrainer von Borussia Dortmund II

Hinter der U23-Auswahl von Borussia Dortmund liegt ein besonders krasser Umbruch im vergangenen Sommer. Nach der Spielzeit 2023/2024 in der 3. Liga, die der BVB II auf einem zufriedenstellenden elften Tabellenplatz abgeschlossen hatte, verließen nicht weniger als 17 Spieler das Team von Cheftrainer Jan Zimmermann. Umso größer waren die Herausforderungen, die Mannschaft wieder auf Drittliga-Niveau zu bekommen.

Borussia Dortmund II durchläuft derzeit wieder einmal einen Findungs- und Entwicklungsprozess. Eine Phase, in der auch Rückschläge praktisch eingeplant sind. Nach dem 3:0-Auftaktsieg am 1. Spieltag gegen die SpVgg Unterhaching hat der Dortmunder Unterbau keine Partie mehr gewonnen, rangiert vor dem 6. Spieltag am Sonntagabend gegen Alemannia Aachen nur noch einen Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Nach Aussage von Coach Jan Zimmermann sei eine der größten Baustellen die Zweikampfführung bei seinen Youngsters. Es fehle noch zu häufig an Intensität und Konsequenz, um in den direkten Duellen zu bestehen: "Wir müssen diese wichtigen Zweikämpfe endlich gewinnen, um Punkte zu holen", meinte Zimmermann im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Dass er im Sommer praktisch erneut ganz von vorne loslegen musste bei der zweiten Mannschaft des BVB, war dem Fußballlehrer im Vorfeld klar. Entsprechend blickt er auch grundsätzlich auf seine Arbeit bei den Westfalen.

BVB II hatte 17 Abgänge und 14 Zugänge

"Es gibt positive und negative Seiten, wenn man eine U23 trainiert. Du arbeitest mit vielen hochtalentierten, tollen Spielern zusammen, die du weiterentwickelst und dich dann freut, wo sie letztlich landen. So wie bei Ole (Pohlmann, spielt jetzt in der Primeira Liga in Portugal) oder Justin (Njinmah, spielt bei Werder Bremen) zum Beispiel", benannte er zunächst einen besonders positiven Aspekt seiner Arbeit beim BVB.

Zimmermann gab dann aber auch zu: "Du hast wie jetzt im Sommer das Gefühl, das aufgebaute Kartenhaus fällt zusammen. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich jetzt wieder ein gutes Kartenspiel zusammenhabe, um ein neues Kartenhaus aufzubauen", fasste er den intensiven Transfersommer mit 17 Abgängen und 14 Zugängen beim BVB II zusammen.