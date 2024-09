FC Bayern gibt angeblich im Davies-Poker auf

IMAGO/RHR-FOTO

Alphonso Davies könnte es nächstes Jahr zu Real Madrid ziehen

Zwischen Alphonso Davies und dem FC Bayern zeichnet sich seit Monaten ein baldiges Ende der Zusammenarbeit ab. Angeblich hat man sich in München inzwischen mit der Trennung abgefunden.

Wie das spanische Portal "Relevo" schreibt, habe der deutsche Rekordmeister zuletzt zunehmend die Hoffnung verloren, den Linksverteidiger noch von einer Verlängerung zu überzeugen.

Derzeit fänden keinerlei Gespräche über ein neues Arbeitspapier mehr statt. Von Tag zu Tag schwinde die Chance, dass es doch noch zu einem überraschenden Durchbruch komme, heißt es.

Der FC Bayern hatte Davies schon vor Monaten ein Angebot vorgelegt, dieses lehnte der Kanadier jedoch ab. Weil die sportliche Führung an der Säbener Straße die Offerte wohl nicht nachbessern will, gilt ein Abschied nach der Saison 2024/25 als wahrscheinlichstes Szenario.

Bei Davies gebe es "aktuell keinen neuen Stand", betonte jüngst auch Sportdirektor Christoph Freund: "Er soll jetzt erst einmal gut Fußball spielen. Wir wissen, wie gut er ist. Er trainiert gut, ist fit. Das ist wichtig."

FC Bayern kassiert wohl keine Ablöse

Heißester Anwärter auf einen ablösefreien Davies-Transfer im kommenden Sommer ist weiterhin Real Madrid. Den Königlichen droht aber noch Konkurrenz aus der Premier League.

Laut "Relevo" sei man sich in Madrid dessen bewusst. Es gelte eine Situation zu vermeiden, wie sie zuletzt bei Youngster Leny Yoro eingetreten ist.

Auch beim französischen Abwehrjuwel befand sich Real lange Zeit in der Pole Position. Letztlich funkte Manchester United mit einem besseren Angebot dazwischen und erhielt beim Wechsel des Lille-Talents den Zuschlag.

Ab dem 1. Januar kann Davies einen Vorvertrag mit einem anderen Verein abschließen. Dass der FC Bayern per Winterverkauf noch eine Ablöse erzielt, ist derweil nahezu ausgeschlossen.

Die spanische Sportzeitung "AS" berichtetet kürzlich, Real Madrid werde im anstehenden Winter-Transferfenster keine vorzeitigen Bemühungen unternehmen, um Davies schon in der Rückrunde in seinen Reihen begrüßen zu können.