Undav adelt Mitspieler: "Überragender Kicker"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Enzo Millot (l.) und Deniz Undav berauschten den VfB

Der VfB Stuttgart feiert gegen Borussia Dortmund einen berauschenden 5:1-Heimsieg. Neben Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt überzeugt vor allem Mittelfeldspieler Enzo Millot. Der Franzose bekommt ein Sonderlob.

In der Bundesligapartie zwischen dem VfB Stuttgart gab es in der 80. Minute eine Szene, die den Klassenunterschied an diesem Abend verdeutlichte. Enzo Millot dribbelte im Sechzehner gleich zwei Borussen aus und spitzelte im letzten Moment noch den Ball zu Neuzugang Bilal El Touré, der zum 4:1 einschob.

Das Stadion bebte, die Mannschaftskollegen und der Torschütze eilten sofort zum Assistgeber, feierten ihn für die sehenswerte Vorarbeit. Millot krönte damit seinen überragenden Abend. Zehn Minuten später leitete er dann noch den 5:1-Endstand ein, als er Undav auf die Reise schickte. Das zwischenzeitliche 3:0 hatte er selbst erzielt.

VfB Stuttgart: Enzo Millot dreht auf

Fast immer, wenn es gefährlich wurde, hatte der Franzose sein Fuß im Spiel, hätte noch ein, zwei Tore mehr machen können.

Lob gab es dafür von DFB-Stürmer Undav. "Er ist einer unserer besten Spieler, technisch sehr, sehr gut. Er ist ein überragender Kicker", sagte der Doppel-Torschütze er in der Mixed Zone unter anderem zu sport.de. "Ich glaube, er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur Vorsaison. Das zeigt er seit dem ersten Spieltag. Er ist mit der beste Spieler, was die Leistung angeht, vom ersten bis zum jetzigen Spieltag. Ich hoffe, er kann das weitermachen."

Extralob von Hoeneß und Undav

Millto sei "sicher am Ball, hat immer eine gute Idee, will immer zocken. Endlich macht er die Dinger vorne rein", so Undav. "Er hätte noch ein Kopfballtor machen können, aber das ist nicht seine große Stärke", sagte Undav augenzwinkernd.

Ein Sonderlob gab es auch von Trainer Sebastian Hoeneß. "Der Junge ist gesegnet mit außergewöhnlichen Qualitäten", sagte er über den französischen Olympia-Teilnehmer, der erst spät in die Vorbereitung eingestiegen war.