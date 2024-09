Bayern-Abschied? Davies in der Premier League gehandelt

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Alphonso Davies wechselte 2019 zum FC Bayern

Alphonso Davies steht vor einer ungewissen sportlichen Zukunft. Der Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung in München ist fraglich. Real Madrid wird schon seit Monaten Interesse am Linksverteidiger nachgesagt. Nun wird zusätzlich eine Option in der Premier League ins Spiel gebracht.

Laut dem Portal "givemesport.com" beschäftigt sich Manchester United mit Davies. Der englische Rekordmeister will sich demnach im Sommer 2025 auf der linken Abwehrseite verstärken. Milos Kerkez vom AFC Bournemouth wird als weiterer Kandidat genannt.

Im entsprechenden Bericht wird darauf hingewiesen, dass Real Madrid seit geraumer Zeit als Favorit auf eine Verpflichtung von Davies gilt. Gleiches wurde allerdings auch bei Leny Yoro geschrieben. Den Innenverteidiger zog es in der vergangenen Transferperiode dann aber doch vom OSC Lille zu Manchester United.

Davies: "Voller Fokus" auf den FC Bayern

Wie sich Davies bezüglich seiner sportlichen Zukunft entscheidet, ist aktuell noch völlig unklar. "Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen", sagte der 23-Jährige unlängst gegenüber "Bild".

Er mache sich "momentan keine Gedanken" darüber, wie es anschließend für ihn weitergeht. "Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen", beteuerte Davies.

Der Vertrag des kanadischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Gespräche über eine Verlängerung an der Säbener Straße waren bislang nicht von Erfolg gekrönt.

Kann es beim FC Bayern doch noch zum Durchbruch kommen? "Das ist eine gute Frage, da müsst ihr mit meinem Berater sprechen. Mein Fokus liegt jetzt gerade darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Über das andere Thema mache ich mir gerade keine Gedanken", meinte der Außenverteidiger dazu.