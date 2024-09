Mazraoui erklärt Bayern-Abschied: "Mehrere Gründe"

IMAGO/John Patrick Fletcher

Noussair Mazraoui war im Sommer vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt

Im Sommer war Noussair Mazraoui vom FC Bayern München zu Manchester United gewechselt. Der Marokkaner sprach nun über seinen Beweggründe.

"Nach zwei Saisons beim FC Bayern wollte ich aus mehreren Gründen den nächsten Schritt machen", sagte Mazraoui auf einer Pressekonferenz von Manchester United vor dem Europa-League-Auftakt gegen den FC Twente Enschede.

Der Rechtsverteidiger ergänzte: "Ich habe mich dort gut gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich woanders wohler fühlen könnte."

Als dann ManUnited ins Spiel kam, sei ihm die Entscheidung nicht schwer gefallen. "Ich glaube nicht, dass ich erklären muss, warum ich zu so einem Klub gewechselt bin", betonte Mazraoui.

Nach nur zwei Jahren verließ Noussair Mazraoui den FC Bayern bereits wieder. Seinen Wechsel zu Manchester United machten beide Klubs Mitte August offiziell. Der Rechtsverteidiger unterschrieb am Old Trafford einen Vertrag bis 2029. Die Münchner kassierten dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro Ablöse.

An der Isar konnte der Marokkaner nie vollends überzeugen. Immer wieder wurde der 26-Jährige von Verletzungen zurückgeworfen. Auch bei seinen wenigen Einsätzen in der Startelf konnte der 29-fache Nationalspieler nur selten Eigenwerbung betreiben. Der Wechsel war somit ein logischer Schritt.

Mazraoui als Schnäppchen zu Manchester United

Über die Höhe seiner Ablöse sagte Mazraoui: "Ich bin es nicht, der darüber entscheidet. Daher kann ich dazu nicht wirklich was sagen."

Für ihn persönlich sei es allerdings gut gelaufen, "weil ich nicht so teuer war und ich einen guten Start hatte", merkte der Abwehrspieler an: "Daher können die Fans leicht sagen, dass ich ein guter Kauf in diesem Sommer bin."

Mazraoui stand in dieser Saison bislang in allen Pflichtspielen von Manchester United in der Startelf. Dabei konnte der Neuzugang bereits eine Vorlage verbuchen.