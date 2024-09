Ticket-Wahnsinn beim FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wollen zu Tausenden nach Münster: die Fans des FC Schalke 04

Trotz der sportlichen Talfahrt und der chaotischen Umstände im Verein ist der Run auf die Tickets für Spiele des FC Schalke 04 ungebrochen.

Für die wegweisende Auswärtspartie bei Preußen Münster am Samstag (20:30 Uhr) stehen den S04-Fans nur 1500 Gästeplätze zur Verfügung. Hintergrund: Das altehrwürdige Preußenstadion ist an vielen Stellen baufällig und wird demnächst renoviert. Momentan sind dort insgesamt nur 12.422 Zuschauer zugelassen.

Von Schalker Anhängern gab es allerdings mehr als 20.000 Online-Anfragen für Karten. "Wir könnten das Stadion zweimal selbst vollmachen - ohne Heimfans", zitiert die "WAZ" den S04-Fanbeauftragten Thomas Kirschner.

Zahlreiche Fans der Königsblauen werde also nicht mit nach Münster reisen können oder zumindest vor Ort nicht ins Stadion kommen. "Wir versuchen, die Tickets so fair wie möglich nach unserem Punktesystem zu verteilen“, erklärte Kirschner.

Einen Punkt verteilt Schalke pro Fan für jeden Anfrage für eine Auswärtskarte, egal ob er letztlich eine ergattert oder nicht. Anhänger, die regelmäßig bei den Spielen in der Fremde dabei sein wollen, sind somit im Vorteil gegenüber anderen, die sich nur einige wenige Highlights herauspicken wollen.

Preußen Münster einen Punkt besser als der FC Schalke 04

Ob die S04-Fans in Münster etwas zu bejubeln haben werden, steht allerdings in den Sternen. Nach den jüngsten Ergebnissen geht Preußen sogar leicht favorisiert in die Partie.

Während Schalke am letzten Spieltag die denkwürdige 3:5-Heimklatsche gegen Darmstadt 98 kassierte, die Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots ihre Jobs kostete, fuhr der Aufsteiger bei Jahn Regensburg einen 3:0-Erfolg und damit seinen ersten Saisonsieg ein.

Münster hat nach sechs Spieltag nun fünf Punkte auf dem Konto, einen mehr als der S04, der sich wieder einmal in der Abstiegszone der 2. Bundesliga wiederfindet.