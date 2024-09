Kimmich sendet Kampfansage an Leverkusen

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Jamal Musiala und Joshua Kimmich vom FC Bayern äußerten sich zum Topspiel gegen Bayer Leverkusen

Am Samstag treffen der FC Bayern und Bayer Leverkusen im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga aufeinander. Vor dem Duell hat sich Jamal Musiala über seinen Nationalmannschaftskollegen Florian Wirtz geäußert. Joshua Kimmich schickte zudem eine Kampfansage an die Werkself.

"Ich finde, er ist ein super Spieler", sagte Musiala über Wirtz am Rande des Oktoberfests am Mikrofon des FC Bayern.

Der 21-Jährige ergänzte: "Wir sind gute Freunde. Wir schreiben und haben guten Kontakt. Wir haben ein super Verhältnis."

Musiala hofft, dass Kumpel Wirtz auch am Samstag gegen den FC Bayern eine gute Leistung zeigt. "Ich hoffe, er will auch, dass ich es gut mache", fügte der Youngster schmunzelnd hinzu.

Grundsätzlich wolle sich der FC Bayern aber voll und ganz auf sich konzentrieren. "Unser Fokus liegt auf uns. Wir schauen nicht zu viel auf Leverkusen. Es wird ein schweres Spiel. Jeder freut sich auf den Spieltag", so der Offensivspieler.

Joshua Kimmich schickte derweil eine Kampfansage an Bayer. "Wir sind drei Punkte vorne. Wir haben ein Heimspiel. Wir haben ein paar ganz gute Spiele hinter uns", merkte der Mittelfeldmann an.

FC Bayern geht mit viel Selbstvertrauen in das Topspiel

Der FC Bayern hat bislang alle Saisonspiele gewonnen. In der Bundesliga liegt der deutsche Rekordmeister mit zwölf Punkten und einer Tordifferenz von 16:3 auf Tabellenplatz eins.

"Was uns Selbstvertrauen gibt, ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben - unabhängig von fünf oder sechs Toren", betonte Kimmich. Der 29-Jährige weiter: "Am Ende geht es darum, zu gewinnen. Wenn man in dieser Art und Weise gewinnt, dann gibt einem das natürlich Vertrauen in die eigene Stärke und das werden wir am Samstag zeigen."

Direkt hinter dem FC Bayern lauert Bayer Leverkusen auf Platz zwei. Das Team von Trainer Xabi Alonso hatte sich am 2. Spieltag RB Leipzig mit 2:3 geschlagen geben müssen.