Kommt Bayerns Neuer-Nachfolger vom FC Liverpool?

Wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht: Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher

Eher früher als später muss sich der FC Bayern Gedanken über einen Nachfolger von Manuel Neuer machen. Passend dazu kursiert in England in diesen Tagen das Gerücht, dass dieser Nachfolger vom FC Liverpool kommen könnte. Der frühere Torwart-Trainer der Reds glaubt: Das würde passen.

Beim FC Liverpool sind aktuell wieder viele Augen auf Caoimhin Kelleher gerichtet. Der irische Nationalkeeper hat den Platz des verletzten Alisson Becker übernommen. Eine Konstellation, die es schon in der vergangenen Saison immer wieder an der Anfield Road gab. Damals wie heute weiß Kelleher vollauf zu überzeugen. Der 25-Jährige hält so stark, dass eine Rückkehr auf die Bank eigentlich kein Thema sein dürfte.

Weil an Alisson aber kein Vorbeikommen ist, sind Kellehers Tage zwischen den Pfosten begrenzt. Seinen Unmut darüber hat er schon vor einigen Wochen geäußert. Er wünscht sich einen Stammplatz und regelmäßigere Einsätze. Bekommt er diese in Liverpool nicht, könnte spätestens im kommenden Sommer ein Wechsel anstehen.

Meldet sich der FC Bayern in Liverpool?

In England wird unter anderem der FC Bayern als mögliche Anlaufstelle genannt. Liverpools Ex-Torwarttrainer John Achterberg würde einen Wechsel seines früheren Schützlings nach München begrüßen.

"Caoimhin ist mehr als bereit und wenn Bayern München ihn haben will, wäre das meiner Meinung nach eine gute Wahl. Ich denke, er kann auf einem Top-Level spielen, in Liverpool hat er uns nie im Stich gelassen", schwärmte Achterberg im "LFC Transfer Room"-Podcast von Kelleher.

Torwartfrage beim FC Bayern noch ungeklärt

Wirklich gut ist die Perspektive des 25-Jährigen an der Anfield Road nicht. In der aktuellen Saison rangiert Alisson in der Hierarchie vor ihm, ab der kommenden Saison kommt noch der bereits verpflichtete Giorgi Mamardashvili hinzu. Ihn kaufte der Premier-League-Gigant im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro vom FC Valencia.

Beim FC Bayern ist die Torwartfrage über die Saison 2024/25 hinaus derweil noch ungeklärt. Zwar soll der Vertrag mit Neuer wohl verlängert werden, geschehen ist dies aber noch nicht. Unklar ist zudem auch, in wie weit die Münchner mit Alexander Nübel planen. Er ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen und wird ebenfalls immer wieder als möglicher Neuer-Erbe genannt.