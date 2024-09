Bayern verzeichnete gigantischen Ticket-Ansturm

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alle wollen Bayern vs. Bayer sehen

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen elektrisiert die Fans. Schon im Juli musste der FCB sein Ticketportal schließen. Der Ansturm war gewaltig.

Topspiel-Alarm in der Bundesliga. Der Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wirft seine Schatten voraus. Die Partie zwischen Rekordmeister und Doublesieger wird in über 200 Länder übertragen.

Auch die Nachfrage nach einem Ticket für das Spiel war riesig. Schon Ende Juli wurde das Ticketportal des Klubs geschlossen. Nach Informationen des "kicker" lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 351.000 Anfragen für Karten vor. Dies sei deutlich mehr als für andere Heimspiele.

Topspiel zieht die Fans an

In eine ausverkaufte Allianz-Arena passen gut 75.000 Zuschauer. Die Bayern hätten ihr Stadion also wohl fünfmal füllen können.

Ein ähnliches Interesse habe es in der Vorsaison für die Viertelfinal- und Heimfinale-Spiele in der Champions League gegeben. In der Bundesliga liegen die Anfragen laut dem Bericht bei rund 200.000.

Von den letzten fünf Duellen mit dem deutschen Rekordmeister hat Bayer Leverkusen nur eins verloren. Ansonsten gab es zwei Unentschieden und zwei Siege gegen die Münchner.

In der laufenden Saison sind die Bayern bisher makellos gestartet, führen souverän die Tabelle an. Leverkusen lauert mit einer Niederlage (gegen Leipzig) auf Rang zwei.

Leverkusen-Kapitän Granit Xhaka glaubt, dass die Werkself die Bayern erneut ärgern kann.

"Wir wissen natürlich, wie viel Potenzial die Bayern haben und welche neuen Ideen mit dem neuen Trainer Vincent Kompany auch in ihr Spiel kommen. Wir haben ihre Spiele natürlich analysiert und man sieht schon, dass vieles sehr gut funktioniert", zollte der Mittelfeldspieler im "Sky"-Interview seinen Respekt vor den bisherigen Leistungen der Münchnern, die mit den vier Siegen aus vier Spielen und 16:3 Toren einen neuen Startrekord hingelegt hatten.