Chaos auf Schalke: Die S04-PK im Live-Ticker

IMAGO/Nordphoto GmbH / Freund

S04-Nachwuchs-Coach Jakob Fimpel ist vom FC Schalke 04 zum Interimstrainer berufen worden

Für den krisenbehafteten FC Schalke 04 steht am Wochenende bei Aufsteiger Preußen Münster ein richtungsweisendes Spiel an. Vorher stellt sich Interimscoach Jakob Fimpel auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

sport.de begleitet die Schalke-PK am heutigen Donnerstag an dieser Stelle ab 13:30 Uhr im Live-Ticker.

+++ Wie sehr krempelt Interimscoach Fimpel Schalke um? +++

Beim FC Schalke 04 herrscht spätestens seit dem Wochenende Chaos. Nach dem 3:5-Heimdebakel gegen Darmstadt 98 mussten Cheftrainer Karel Geraerts und auch Sportdirektor Marc Wilmots ihren Hut nehmen. Bis ein neuer Coach gefunden ist, übernimmt U23-Trainer Jakob Fimpel die Zweitliga-Mannschaft.

Gleich zu Beginn setzte Fimpel ein Ausrufezeichen, indem er gleich mehrere Profis degradierte, um mit einer kompakteren Gruppe trainieren zu können. Lino Tempelmann kehrte hingegen überraschend ins Mannschaftstraining zurück.

Auf welche elf Spieler setzt der Interimsmann am Samstagabend (20:30 Uhr) gegen Preußen Münster? Welche Stars haben sich unter dem 35-Jährigen ganz besonders für die schwierige Aufgabe gegen den Aufsteiger empfohlen, der am Wochenende seinen ersten Sieg feierte (3:0 in Regensburg) und in der Tabelle damit sogar an S04 vorbeizog?

Klar ist: Schalke braucht einen Sieg in Münster, um den Aufsteiger nicht davonziehen zu lassen und gleichzeitig selbst nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf zu rutschen.

+++ Frage nach Geraerts-Nachfolger kreist über Gelsenkirchen +++

Neben der Frage, wie der FC Schalke 04 sportlich beim Gastspiel in Münster auftritt, bewegt vor allem die Suche nach einem Nachfolger für den nach nicht einmal einem Jahr geschassten Karel Geraerts die Gemüter rund um Gelsenkirchen.

Einige Namen wurden zuletzt genannt, am lautesten der von Ex-Schalke-Profi Raúl. Schon seit Längerem träumen vor allem die Fans immer wieder von einer Rückkehr ihres Idols, das zu aktiven Spielerzeiten die Veltins-Arena mit seinen Toren und Vorlagen verzauberte.

Und: Laut "Bild" gaben die Schalke-Bosse um Kaderplaner Ben Manga, der den Geraerts-Nachfolger finden soll, zu, dass Raúl tatsächlich ein Thema ist. Laut dem spanischen Portal "Relevo" sollen die S04-Bosse sogar schon in Madrid gewesen sein, um mit dem Übungsleiter der Nachwuchsmannschaft von Real über eine mögliche Anstellung zu sprechen.

Gut möglich, dass Raúl auch in der heutigen S04-PK zum Thema wird. Alle Infos ab 13:30 Uhr im Live-Ticker!