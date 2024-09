BVB-Coach nach Derbypleite schonungslos: "Hat uns gekillt"

IMAGO/ThorstenxTillmann

Rot-Weiss Essen gewann das kleine Revierderby gegen den BVB II

Zum vierten Mal in Folge konnte Rot-Weiss Essen am Mittwochabend das kleine Revierderby gegen Borussia Dortmund II in der 3. Liga gewinnen. Vor knapp 16.000 Zuschauern behielten die Gastgeber im Stadion an der Hafenstraße die Oberhand, siegten verdient mit 3:1. BVB-Coach Jan Zimmermann zeigte sich nach der Partie bitter enttäuscht.

Zunächst hatten die Dortmunder, die unter anderem mit den beiden Jung-Profis Kjell Wätjen und Cole Campbell in der Startelf aufliefen, noch ordentlich dagegen gehalten.

In den Anfangsminuten versuchten beide Mannschaften, die Akzente zu setzen. Ein erster Bruch im Dortmunder Spiel war dann in der elften Minute zu beobachten, als der BVB kurioserweise gleich zweimal auswechseln musste. Patrick Göbel kam für Michael Eberwein und Rodney Elongo-Yombo für Niklas Jessen.

Noch vor der Halbzeit leisteten sich die Schwarz-Gelben dann aber eine kapitale Auszeit, die noch vor dem Pausenpfiff die Vorentscheidung brachte.

Zwischen der 19. und der 33. Minuten traf Rot-Weiss Essen gleich dreifach, das Stadion an der Hafenstraße wurde nach Toren von Torben Müsel (19. und 33.) und Ramien Safi (25.) zum Tollhaus. Julian Hettwer gelang Mitte der zweiten Halbzeit nur noch der Treffer zum 1:3-Endstand für den BVB II.

Essen zieht in der Tabelle mit dem BVB gleich

So groß die Freude auf Seiten der Rot-Weißen war, so angefressen war BVB-Coach Jan Zimmermann ob des kollektiven Ausfalls in dieser Phase: "Wir haben in 15 Minuten das Spiel vollkommen aus der Hand gegeben. Diese Viertelstunde hat uns gekillt. In dieser Phase haben wir richtig Probleme bekommen", wurde der Dortmunder Trainer nach der Partie von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Nach Aussage Zimmermanns präsentierte sich RW Essen in dieser Phase einfach abgezockter als seine Mannschaft: "Da hat man gesehen, dass wir eine sehr junge, unerfahrene Mannschaft sind, die mit der Energie des Stadions nicht klargekommen ist."

Durch die dritte Niederlage der laufenden Saison verharrt der BVB II weiterhin im Mittelfeld der Tabelle in der 3. Liga. Rot-Weiss Essen ist nunmehr punktgleich mit dem Nachbarn aus Dortmund.