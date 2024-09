Nächster Verletzungsschock für VfB-Verteidiger

IMAGO/Maximilian Koch

Dan-Axel Zagadou hat sich wieder verletzt

Bittere Nachricht für Dan-Axel Zagadou. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart hat sich erneut am Knie verletzt und fällt vorerst aus.

Das Verletzungspech hält an: Dan-Axel Zagadou wird dem VfB Stuttgart mit einer neuen Knieverletzung bis auf Weiteres fehlen.

Wie Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag mitteilte, habe sich Zagadou erneut am "Außenband im Knie" verletzt. Er werde vorerst nicht zur Verfügung stehen.

VfB Stuttgart: Zagadou verletzt sich erneut

"Das ist sehr bitter für ihn und für uns", sagte der VfB-Coach weiter. Es handele sich um das gleiche Knie wie bei der vergangenen Verletzung. "Es ist aber nicht ganz so dramatisch", so Hoeneß. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Für den Franzosen ist es der nächste Rückschlag. Erst Anfang September hatte er nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback auf dem Trainingsplatz gefeiert.

In den vergangenen Wochen machte der 25-Jährige dann weiter Fortschritte. Gegen Borussia Mönchengladbach, Real Madrid und gegen Borussia Dortmund wurde der Innenverteidiger zuletzt eingewechselt, um Spielpraxis zu sammeln.

Für das kommende Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, sport.de-Ticker) war er sogar ein Kandidat für die Startelf.

Sebastian Hoeneß plante mit einem fitten Zagadou

VfB-Trainer Hoeneß gilt als ein großer Fan von Zagadou. Zuletzt mutmaßte die "Bild", dass ein fitter Zagadou nicht aus der Startelf wegzudenken sei.

Hoeneß hatte bereits in der vergangenen Woche durchblicken lassen, dass er in Zukunft wieder auf Zagadou setzen will. "Er spielt für uns eine wichtige Rolle – auf und neben dem Platz. Es wird aber nicht mehr lange dauern. Wenn er gesund bleibt, werden wir ihn bald in der Startaufstellung sehen", hatte der Coach gesagt.

Der Defensivspieler hatte sich im Januar im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Das letzte Mal in der Startelf stand der 25-Jährige am 27. Januar beim 5:2-Sieg gegen RB Leipzig. Nun muss er sich erneut gedulden und zurückkämpfen.