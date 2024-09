Bayern-Bayer-Duell laut Ballack "richtungsweisend"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Michael Ballack fiebert dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen entgegen

Der FC Bayern empfängt am Samstagabend Meister Bayer Leverkusen zum absoluten Bundesliga-Spitzenspiel. Das Duell der beiden Teams dürfte dabei ein deutlicher Fingerzeig werden, wie die weitere Saison verlaufen wird. Davon ist Michael Ballack, der bei beiden Klubs spielte, überzeugt.

Viel mehr geht im deutschen Fußball nicht: Am Samstag treffen der Rekordmeister und der amtierende Meister aufeinander, der aktuelle Tabellenerste auf den aktuellen Tabellenzweiten, die beiden Teams mit den meisten geschossenen Toren - der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen.

Laut Michael Ballack ein erster wirklicher Gradmesser - auch für den bisher so souveränen Spitzenreiter. Die Bayern hätten "im Gegensatz zur Vorsaison ein super Momentum", sagte Ballack dem "Kölner Stadtanzeiger": "Das große Fragezeichen ist aber, ob die Gegner stark genug waren in den vergangenen Spielen, um wirklich bewerten zu können, in welche Richtung das unter Kompany läuft."

Leverkusen braucht "absolute Top-Leistung" gegen den FC Bayern

Außer Frage steht: Holstein Kiel, Dynamo Zagreb und Werder Bremen sind ein anderes Kaliber als Bayer Leverkusen. Dennoch: Leverkusen braucht laut Ballack "eine absolute Top-Leistung, um bestehen zu können". Vor allem in der zuletzt kriselnden Defensive muss sich das Team von Xabi Alonso verbessern, wollen sie Punkte in München einfahren.

Einen Grund für den guten Saisonstart beim FC Bayern sieht der ehemalige DFB-Kapitän auch im neuen Trainer: "Ich kenne das aus eigener persönlicher Erfahrung: Wenn ein neuer Trainer kommt – gerade bei so einer Top-Mannschaft – dann gibt es einen Neustart, alle Spieler müssen sich beim neuen Trainer beweisen und das kitzelt immer extra Prozente raus und soll eigentlich immer zur Leistungssteigerung führen, zumindest in den ersten Wochen und Monaten."

Dazu müssen die großen Stars aber auch auf den noch unerfahrenen Trainer hören. Es sei beim FC Bayern immer entscheidend, "die Spieler zum Laufen zu bringen, den Kopf zu erreichen. Wichtig für Kompany ist, dass er voll respektiert wird und das scheint er hinbekommen zu haben", sagte Ballack.

Damit sieht der ehemalige Spieler beider Vereine die Münchner auch in der Favoritenrolle: "Wenn die Bayern in Form sind, fit sind und Spielfreude haben, dann sind sie einfach das Nonplusultra." Leverkusen brauche "eine absolute Top-Leistung, um bestehen zu können".

"Es wird ein richtungweisendes Spiel, wie die Liga dieses Jahr laufen dürfte", ist sich Ballack sicher. Wenn die Bayern gewinnen, dann "wird es für die Konkurrenz, nicht nur für Leverkusen, ganz schwer dranzubleiben. Davon bin ich überzeugt".