BVB-Stars mit markiger Derby-Ansage

Waldemar Anton (l.) spielt zum ersten Mal mit Dortmund gegen Bochum

Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) eröffnen Borussia Dortmund und der VfL Bochum den fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga. Im Vorfeld haben sich die BVB-Stars Gregor Kobel und Waldemar Anton mit klaren Aussagen zu Wort gemeldet.

"Es wird ein sehr intensives Spiel", ist sich Sommer-Neuzugang Anton sicher, der sich im Gespräch mit BVB-Vereinsmedien vor seinem ersten Nachbarschaftsduell mit Bochum im schwarz-gelben Trikot äußerte.

Nach der 1:5-Klatsche aus der Vorwoche beim VfB Stuttgart habe er mit seinem Team "mit Sicherheit etwas wieder gutzumachen" und fügte hinzu: "Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden, viel besser als im letzten Spiel. Um das Spiel zu gewinnen, müssen wir wieder zu unserer Topleistung zurückfinden."

BVB-Schlussmann Gregor Kobel, der in den letzten Jahren alle Höhen und Tiefen im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum miterlebte, weiß genau, was ihm und seiner Mannschaft am Freitagabend bevorsteht: "Es kommt ein hartes Spiel auf uns zu. Die wollen ihren ersten Sieg haben, werden kämpfen und Gas geben. Für uns gilt es, sehr schnell zu reagieren, ein anderes Gesicht zu zeigen als im letzten Spiel und alles für die drei Punkte zu tun", so der Keeper auf der Dortmunder Vereinshomepage.

BVB gewann zwei der letzten sechs Duelle mit Bochum

Der Schweizer Nationaltorwart ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass für ihn und den gesamten BVB nur der Heimsieg gegen den VfL zählen würde: "Es ist ein kleines Derby, wir spielen zu Hause: Da müssen wir zeigen, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind und die drei Punkte holen."

Seit dem Bochumer Wiederaufstieg in die Bundesliga im Jahr 2021 hat Borussia Dortmund gegen den kleinen Nachbarn von der Castroper Straße von sechs Bundesliga-Duellen nur zwei gewonnen. Drei Partien endeten Remis, im April 2022 konnte der VfL sogar mit 4:3 in Dortmund gewinnen und so den vorzeitigen Klassenerhalt bejubeln.