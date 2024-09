Holt der FC Bayern den Sohn einer Klub-Ikone?

IMAGO/Ed van de Pol

Ruben van Bommel soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Von Sommer 2006 bis Anfang 2011 schnürte Mark van Bommel die Fußball-Schuhe für den FC Bayern, mit dem er zweimal das Double holte und sich Kultstatus erarbeitete. Mehr als zehn Jahre später könnte sich erneut ein van Bommel nach München verirren: Ruben van Bommel von AZ Alkmaar.

Mit sechs Toren und drei Vorlagen in den ersten acht Pflichtspielen der Saison 2024/25 hat Ruben van Bommel einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Den jüngsten Höhepunkt lieferte der 20-jährige Flügelstürmer am Mittwoch beim 3:2-Erfolg von AZ Alkmaar gegen den schwedischen Klub IF Elfsborg in der Europa League, bei dem der niederländische Junioren-Nationalspieler einen Doppelpack schnürte.

Ein Umstand, den man offenbar auch an der Säbener Straße wahrgenommen hat. Das spanische Portal "fichajes.com" will erfahren haben, dass der FC Bayern ein Auge auf den Sohn von Klub-Ikone Mark van Bommel geworfen hat.

Demnach strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister an, van Bommel "in naher Zukunft" unter Vertrag zu nehmen. Allerdings steht ebenfalls im Raum, dass man das Offensivtalent direkt für eine weitere Spielzeit in Alkmaar "parkt".

FC Bayern will angeblich noch etwas mit einem Vorstoß warten

Ob es wirklich zu einem Vorstoß aus der bayerischen Landeshauptstadt kommt, soll dem Bericht zufolge allerdings davon abhängen, ob van Bommel seinen Topstart in den kommenden Monaten bestätigen kann.

Offen ist, welche Ablöse Alkmaar für seinen Youngster fordern könnte. Van Bommel steht beim niederländischen Erstligisten derzeit noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, dürfte aber aktuell noch keine Unsummen kosten.

Allerdings muss man auch (noch) hinterfragen, ob der Rechtsfuß die Qualitäten hat, sich beim FC Bayern durchzusetzen. Erfahrungen auf allerhöchster Ebene fehlen in der Vita des 1,92 Meter großen Hünen noch. Bislang bestritt van Bommel 35 Partien in der Eredivisie sowie neun Einsätze im Rahmen europäischer Wettbewerbe.