Bangen um Gittens und Sabitzer: Der BVB reagiert

IMAGO/Ralf Treese

Wohl nur von Krämpfen geplagt: BVB-Talent Jamie Gittens

Zum Auftakt des 5. Bundesliga-Spieltags ist Borussia Dortmund am Freitagabend so gerade noch eine Blamage erspart geblieben. Der BVB lag nach 21 Minuten gegen den VfL Bochum vor heimischer Kulisse mit 0:2 zurück, ehe man das Ruder noch herumriss und 4:2 gewann. Getrübt wurde die Freude über die Aufholjagd allerdings von der Sorge um Youngster Jamie Gittens, für den es nach 66 Minuten nicht mehr weiterging. Nun folgte ein Update aus Dortmund.

Wenn der BVB am Dienstagabend (21:00 Uhr/Prime Video) im Rahmen der Ligaphase der Champions League den FC Celtic aus Glasgow empfängt, kann Trainer Nuri Sahin wohl auf Offensiv-Talent Jamie Gittens und den ebenfalls angeschlagenen Marcel Sabitzer setzen.

Mittelfeldspieler Sabitzer sei "leicht angeschlagen" gewesen und habe deshalb beim Liga-Spiel gegen den VfL Bochum nicht im Kader gestanden, Gittens der gegen den Nachbarn nach 66 Minuten vom Platz humpelte, hätten "nur Krämpfe" geplagt, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Gittens, in dieser Saison mit vier Toren und einem Assist in sieben Pflichtspielen einer besten Akteure der Borussen, glänzte beim CL-Auftakt gegen Brügge (3:0) mit einem Doppelpack, gegen Bochum spielte der 20-Jährige seinen Kontrahenten mit pfeilschnellen Dribblings nicht selten einen Knoten in die Beine, seine Bemühungen blieben allerdings meist brotlose Kunst. Von sport.de gab es für diese Leistung nur eine 4.

BVB muss sich steigern

Sabitzer, der zuvor in drei von vier Bundesliga-Partien in der Startformation stand, musste gegen Bochum komplett passen, steht am Dienstag aber wohl ebenfalls zur Verfügung.

Mit oder ohne Sabitzer und Gittens muss sich der BVB gegen Celtic aber fraglos steigern.

Gegen Bochum wirkten die Schwarzgelben vor allem defensiv zeitweise erschreckend überfordert. Beim Stand von 0:2 aus Sicht der Dortmunder vergab der VfL sogar eine riesige Chance auf das 3:0.