Adeyemi weiter ein Thema beim FC Liverpool

Karim Adeyemi vom BVB wird beim FC Liverpool gehandelt

Mit einer herausragenden Leistung und drei Toren im Gepäck beendete Karim Adeyemi am Dienstag im Rahmen der Ligaphase der Champions League die ersten 45 Minuten des BVB gegen Celtic Glasgow - dann folgte der wohl bittere Schock. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, musste Adeyemi verletzt ausgewechselt werden. Laut "Bild" und "Sky" setzt ein Muskelfaserriss den Offensivstar einige Wochen außer Gefecht. Ein Umstand, der nichts daran geändert haben soll, dass der 22-Jährige bei ein Topklub aus England angeblich hoch im Kurs steht.

2022 wechselte Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund, kostete den BVB rund 30 Millionen Euro - und pendelt seitdem häufig zwischen Genie und Leichtsinn. 2024/25 zählt der 22-jährige Flügelstürmer allerdings bislang beständig zu den prägenden Spielern im Dress der Schwarzgelben. Das hat angeblich den FC Liverpool auf den Plan gerufen.

Das Portal "todofichajes.com" will erfahren haben, dass die Reds eine Offerte in Höhe von 50 Millionen Euro für Adeyemi vorbereiten. Dass diese Summe ausreicht, um Adeyemi an Land zu ziehen, sei jedoch fraglich, heißt es.

Rätselraten um Ablöseforderung des BVB

Zuvor hatte bereits "TEAMtalk" mit Bezug auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dass Adeyemi n die "engere Auswahl" des FC Liverpool gerückt ist, wenn es darum geht, einen Nachfolger für den vermeintlich scheidenden Superstar Mohamed Salah zu finden.

Ein Abgang Salahs, so hieß es weiter, sei "wahrscheinlich", da man nicht mehr damit rechne, den auslaufenden Vertrag des Ägypters über den Sommer 2025 hinaus verlängern zu können.

Damit aber nicht genug: "TEAMtalk" schüttelte zudem auch noch eine konkrete Ablöse aus dem Ärmel, für die der Deal angeblich zu stemmen wäre. Im Vergleich zum Bericht von "todofichajes.com" fällt diese jedoch deutlich geringer aus. Der BVB verlangt demnach "weniger als 45 Millionen Euro", was man an der Anfield Road als "fair" und "verhandelbar" ansehen soll.

Auch Star des FC Bayern im Visier des FC Liverpool

Allerdings sollen neben den Reds auch Juventus Turin und Paris Saint-Germain einen Kauf Adeyemis im kommenden Sommer anstreben. Vor allem PSG-Coach Luis Enrique gilt demnach als "großer Bewunderer" des Flügelflitzers.

In 73 Pflichtspielen für die Borussen erzielte Adeyemi bislang 16 Tore und bereitete 13 Treffer vor, allein in der laufenden Saison steht der viermalige deutsche Nationalspieler jedoch bei zwei Toren und vier Assists in sieben Partien.

Neben Adeyemi soll der FC Liverpool Takefuso Kubo von Real Sociedad, Nico Williams von Athletic Bilbao, Anthony Gordon von Newcastle United und Leroy Sané vom FC Bayern auf seine Shortlist gesetzt haben.