Jablonski gibt folgenschwere Fehlentscheidung zu

IMAGO/RHR-FOTO

Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte dem falschen Spieler Rot

Schiedsrichter Sven Jablonski hat nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Atakan Karazor eine klare Fehlentscheidung eingeräumt - und eine Regeländerung angeregt.

Der 34-Jährige hatte den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:2) des Feldes verwiesen, obwohl eigentlich Karazor von Gegenspieler Maximilian Arnold gefoult worden war. Das zeigten die Videobilder zur Szene in der 63. Minute deutlich.

"Ich habe ein Foulspiel an Arnold wahrgenommen, der Spieler hat sich auch den Knöchel gehalten und mitgeteilt, dass er einen Stich gespürt hat", sagte Jablonski bei "Sky": "Mittlerweile habe ich die Bilder gesehen und muss feststellen, dass es Arnold war, der seinen Gegenspieler getroffen hat. Gelb-Rot war damit falsch, das ärgert mich sehr."

Jablonski für Änderung der VAR-Regel

Das Studium der Videobilder ist Schiedsrichtern nur dann möglich, wenn es um eine glatte Rote Karte geht - ein Platzverweis durch die zweite Gelbe Karte gehört nicht zu den Situationen, die geprüft werden dürfen.

"Ich würde mir auch bei Gelb-Rot wünschen, dass wir die Chance haben, zum Bildschirm zu gehen und die Szene zu prüfen", sagte Jablonski: "Dann hätte ich das sehr schnell festgestellt."

VfB-Boss spricht von "krasser Fehlentscheidung"

Für Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth handelte es sich ebenfalls um eine "krasse Fehlentscheidung". Auch er würde sich eine Anpassung des Regelwerks wünschen.

"Man wird sich bei der Regel was gedacht haben. Aber wenn eine Fehlentscheidung zustande kommt, die ein Spiel derart beeinflusst, dann muss der Schiri die Chance bekommen, sich die Szene noch einmal anzugucken", sagte Wohlgemuth. "Also ist die Regel so keine gute Regel."

Diskussionen gab es auch zur zurückgenommenen Roten Karte für Wolfsburgs Amoura. Während VfL-Coach Ralph Hasenhüttl von einer richtigen Anwendung des VAR sprach, sah VfB-Coach Sebastian Hoeneß das anders. "Für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Wenn er ihn trifft, ist das Verletzungsrisiko sehr groß. Für mich war es Rot", sagte Hoeneß.

Unterstützung für diese Ansicht bekam er von "Sky"-Experte Dietmar Hamann. "Wie der Videoschiedsrichter da eingreifen kann. Das ist mir ein Rätsel", sagte Hamann. "Wir sind jetzt so weit, dass wir richtige Entscheidungen zu falschen machen. Das ist nicht Sinn der Sache."