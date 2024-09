Matthäus kritisiert blassen Wirtz-Auftritt

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Lothar Matthäus sieht den Auftritt von Leverkusen kritisch

Das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen (1:1) war am Samstagabend auch das Duell der Ausnahmetalente Jamal Musiala und Florian Wirtz. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt es keinen Zweifel, welches Wunderkind an diesem Tag die Nase vorn hatte.

"Von dieser Seite her muss man sagen, dass Musiala aufgrund des Spiels mehr diese Aktionen hatte, die ich von diesen Spielern erwarte", analysierte der 63-Jährige nach der Partie bei "Sky".

Aus seiner Sicht war der blasse Auftritt von Wirtz vor allem der Taktik von Xabi Alonso geschuldet. Der Übungsleiter des amtierenden Meisters hatte seiner Elf in München eine kompakte Spielweise verordnet. Der Fokus lag über weite Strecken auf einer stabilen Abwehr.

"Die Offensive von Leverkusen stand gar nicht auf dem Platz und dann ist einem Wirtz die Lust vergangen", befand Matthäus. Zwar habe der Nationalspieler "natürlich gekämpft". Doch letztlich sei deutlich geworden, dass Wirtz das Spiel ohne Ball "keinen Spaß macht".

FC Bayern verfehlt sein Ziel

Gleichzeitig sei es ein Qualitätsnachweis für den FC Bayern, dass man den Offensiv-Star der Werkself über 90 Minuten kaum ins Spiel kommen ließ. "Die Defensivarbeit der Bayern war kompromisslos, hart und selbstbewusst", lobte Matthäus.

Am Ende musste sich der FC Bayern trotzdem ärgern, dass man die spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnte. Gemessen an den Spielanteilen war das 1:1 eigentlich zu wenig für die Hausherren. Auch Matthäus betonte, dass die Kompany-Elf ihr Ziel insgesamt nicht erreicht habe. Ganz im Gegensatz zum Gegner.

"Leverkusen hat ganz sicher Wert darauf gelegt, defensiv besser zu stehen als in den letzten Spielen. Das ist ihnen gelungen", so das Fazit der Bayern-Legende "Wir wissen, was Bayer Leverkusen kann, aber wir wissen auch, wie saustark Bayern München zurzeit in Form ist. Leverkusen hat heute das gemacht, was der Moment erlaubt hat."