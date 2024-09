Wird Jamal Musiala Barcas "Bombenverplfichtung"

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Jamal Musiala vom FC Bayern soll eine große Rolle in den Überlegungen des FC Barcelona spielen

Kein Tag vergeht derzeit, ohne dass neue Spekulationen um die Zukunft von Jamal Musiala vom FC Bayern die Schlagzeilen der Gazetten zieren. Nun soll der FC Barcelona einen Kauf des Youngsters forcieren. An Gründen mangelt es nicht.

Am Samstagabend ließ der FC Barcelona am achten Spieltag der laufenden Saison der Primera División erstmals Punkte liegen: Bei CA Osasuna unterlagen die Katalanen mit 2:4.

Der Start in die Spielzeit ist unter Neu-Coach Hansi Flick dennoch mehr als solide gelungen. Auch finanziell stehen die Sterne wohl bald endlich wieder günstig: Im Sommer 2025 soll Präsident Joan Laporta daher einen echten Blockbuster-Deal auf die Agenda gesetzt haben: den Kauf von Jamal Musiala vom FC Bayern. Das berichtet die katalanische Online-Zeitung "El Nacional".

Demnach plant der FC Barcelona in der kommenden Sommer-Transferperiode "zwei oder drei wichtige Verstärkungen", darunter soll sich am besten auch eine "Bombenverplfichtung", ein "Blockbuster-Neuzugang" befinden, heißt es.

Als solche, so soll es der Trainerstab um Flick der Klubführung kommuniziert haben, soll man Musiala auserkoren haben.

Flick soll im 21-Jährigen, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern kennt, das perfekte Puzzlestück sehen, um das Team sportlich noch einmal ein Stück weiter voranzubringen.

FC Bayern als große Hürde auf dem Weg zum Deal

Musialas Vertrag in München endet im Sommer 2026, die Bayern befinden sich derzeit in Gesprächen mit dem deutschen Nationalspieler, den man unbedingt an der Säbener Straße halten will.

Flick soll sich vollends darüber im Klaren sein, dass ein Musiala-Deal "weder einfach noch billig sein wird". Vor allem den deutschen Rekordmeister von einer Trennung von seinem Toptalent zu überzeugen, soll Flick als große Herausforderung ansehen.

Laporta, so heißt es weiter, soll fest entschlossen sein, "alles Notwendige" zu unternehmen, um Barca wieder in die absolute Spitze der europäischen Fußball-Elite zu führen. Helfen soll ein Sponsorendeal mit Nike, der dem Verein wohl eine enorme Summe einbringen wird.