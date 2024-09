Kane hätte Leverkusen-Brutalo bestraft

IMAGO

Harry Kane wird dem FC Bayern wohl nicht länger fehlen

Am Sonntag konnte der FC Bayern vorsichtig Entwarnung geben: Harry Kane scheint sich im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nicht schwerer verletzt zu haben. Dennoch ist sein Einsatz im kommenden Champions-League-Match bei Aston Villa noch nicht sicher. Der Torjäger ärgert sich derweil, dass das üble Foul an ihm nicht härter bestraft wurde.

Nach dem 1:1 (1:1) im Duell mit dem amtierenden Meister herrschte beim FC Bayern überwiegend Zufriedenheit, schließlich waren die Münchner klar überlegen, ein Sieg wäre hochverdient gewesen. In die Freude mischte sich allerdings auch Sorge um Superstar Harry Kane, der in der Schlussphase verletzt vom Platz musste.

Am nächsten Morgen verkündete der Rekordchampion schließlich die Diagnose: Untersuchungen durch die medizinische Abteilung hätten eine "positive Entwicklung" ergeben, Kane werde weiter intensiv behandelt.

Der 31-Jährige war am Samstagabend ausgewechselt worden, nachdem er einen schmerzhaften Tritt auf den Knöchel von Gegenspieler Amine Adli abbekommen hatte.

Auf "Bild"-Nachfrage zeigte sich Kane verwundert, dass der Leverkusener ungeschoren davongekommen ist. "Wir haben im Fußball im vergangenen Jahr gesehen, dass für so etwas Karten gegeben wurden, sogar Rote Karten", gab der Rekordeinkauf der Bayern zu bedenken.

Er wolle sich jedoch nicht länger mit dem Thema aufhalten: "Das ist Fußball. Wir haben wichtige Spiele vor uns, lasst uns nach vorne schauen."

Kompany hofft beim FC Bayern auf schnelle Kane-Rückkehr

Englands Nationalmannschaftskapitän hatte nach dem Schlusspfiff bereits selbst vorsichtig Entwarnung gegeben.

"Es tut ein bisschen weh. Wir werden das morgen abklären. Aber ich denke, es ist okay", verriet der Angreifer. "Es fühlt sich nicht so schlimm an. Wir schauen uns das die nächsten Tage an. Aber ich denke, ich werde dabei sein."

Auch Trainer Vincent Kompany glaubte, dass die Blessur nicht allzu schwerwiegend ist: "Ich hoffe, dass wir ihn ganz schnell wieder zurück haben. Hoffentlich schon diese Woche."