Keine "Weltklasse"? Andrich hinterfragt Hradecky

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Gegen den FC Bayern im Fokus: Robert Andrich (l.) und Lukas Hradecky

Im Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen gingen die Gäste im ersten Abschnitt durchaus überraschend in Führung, keine zehn Minuten später glichen die Münchner allerdings schon wieder aus. Im Anschluss ärgerte sich Robert Andrich, Torschütze der Werkself, über den Sonntagsschuss von DFB-Kollege Aleksandar Pavlovic, der Keeper Lukas Hradecky nicht allzu gut aussehen ließ.

"Es war eine Phase, in der wir gut standen und wenig zugelassen haben. Dann so ein Weitschuss, der reingeht. An einem sehr guten Tag hat Lukas den auch", übte Andrich bei "Sky" leise Kritik an seinem Teamkollegen.

Der Finne hatte Pavlovics Kracher aus großer Distanz nicht mehr erwischt. "Das Glück braucht man dann heute auch, dass man einen Weltklasse-Torwart hat", traf Andrich, dem das 1:1 "wehgetan" hat, eine bemerkenswerte Aussage über Kapitän Hradecky.

Leverkusens Mittelfeldmann hatte noch versucht, sich in die Flugbahn des Balles zu werfen, wollte ein Handspiel aber unter allen Umständen vermeiden.

"Man versucht heutzutage immer, dass die Hand so weit wie möglich weg ist. Dann drehe ich mich natürlich ein bisschen weg", so Andrich: "Ich würde mal behaupten, ich kann den Ball auch nicht wegköpfen, wenn ich richtig stehe."

Insgesamt zählte der Routinier erneut zu den stärksten Akteuren des amtierenden Meisters, was sich auch in der Bewertung von sport.de widerspiegelt.

Durch das Remis ist Bayer auf Rang vier abgerutscht, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zogen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga an den Rheinländern vorbei.

Leverkusen-Abwehr vor Duell mit FC Bayern lückenhaft

Auffällig ist, dass die Defensive der Werkself in der neuen Saison noch nicht so stabil steht wie noch im Meisterjahr. Nach fünf Partien stehen bereits zehn Gegentreffer zu Buche.

In den meisten Fällen traf Schlussmann Hradecky freilich keine Schuld. Der 34-Jährige streitet sich mit dem deutlich jüngeren Matej Kovar um den Platz zwischen den Pfosten. Zuletzt gab Starcoach Xabi Alonso dem erfahrenen Spielführer den Vorzug.