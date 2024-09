Ulreich-Ausraster gegen Rolfes: FC Bayern reagiert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

So ruhig und brav saß Bayerns Sven Ulreich gegen Leverkusen nicht immer auf der Bank

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen flogen in der Schlussphase verbal die Fetzen. Der Münchner Ersatz-Torwart Sven Ulreich beschimpfte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes wüst. Jetzt äußert sich der Rekordmeister zu dem Ausfall.

Der FC Bayern hat auf den Ausraster von Sven Ulreich beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen reagiert. Die Beschimpfung Rolfes' sei in der Hitze des sportlichen Wettbewerbs gefallen, teilten die Münchner laut "Sport1" mit. Ulreich wisse, dass die Wortwahl nicht korrekt gewesen sei und entschuldige sich.

Die Nummer zwei der Bayern hatte sich wegen der Spielverzögerungen der Gäste beim 1:1 am Samstag auf der Bayern-Bank echauffiert.

In einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie Ulreich aufspringt und Zeitspiel reklamiert. Dann ruft er in Richtung Leverkusener Bank. "Hör auf da drüben, du Penner!" Und weiter: "Hey, hey, setzt dich hin Rolfes, du Wichser!"

Der Attackierte gab an, er habe Ulreichs Verbal-Injurie "weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich", sagte Rolfes der "Bild".

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Xhaka räumt Zeitspiel ein

Der Kontrollausschuss des DFB überprüft den Vorfall indes. Im Liga-Spitzenspiel hatten sich die Leverkusener wiederholt viel Zeit bei ihren Abstößen gelassen, auch in der zweiten Hälfte ließen sie es mitunter ruhiger angehen.

Mittelfeld-Chef Granit Xhaka räumte im Anschluss ein, die Werkself habe bewusst Zeit von der Uhr genommen. "Mit 32 Jahren hat man genug Erfahrung, um zu erkennen, dass die Bayern in den letzten Minuten noch das 2:1 schießen wollten. Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen", erläuterte der Schweizer in der "Bild"-Zeitung: "Ich sagte Rob Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss. Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das."