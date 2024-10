Neururer überrascht mit Analyse zu Bayern-Spiel

IMAGO/Ralf Treese

Von den jüngsten Auftritten des FC Bayern angetan: Peter Neururer

Mit Spannung wurde das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen erwartet, ein fußballerischer Leckerbissen war das Aufeinandertreffen von Rekordmeister und Titelverteidiger jedoch nicht. Umso mehr überrascht das überschwängliche Lob von Kulttrainer Peter Neururer.

Der 69-Jährige sah am vergangenen Samstag ein "absolutes Top-Duell". Ein 1:1-Unentschieden höre sich vielleicht "lächerlich" und "nicht unbedingt spannend" an, in Wahrheit sei es allerdings "absolute Spitzenklasse" gewesen, schwärmte Neururer in seiner "Wettfreunde"-Kolumne.

Vor heimischem Anhang trat der FC Bayern extrem dominant auf, geriet aber trotzdem in Rückstand. Die Gäste-Führung durch Robert Andrich (31.) egalisierte dessen Nationalmannschaftskollege Aleksandar Pavlovic (39.) wenig später. Weitere Tore fielen nicht.

Neururer erkannte dennoch "Werbung für den Fußball, Werbung für die Bundesliga". Eine "großartige Offensive der Bayern" sei auf "gut strukturierte Leverkusener" getroffen.

Auch dem früheren Übungsleiter des FC Schalke 04 blieb freilich nicht verborgen, dass das "Chancenverhältnis ganz klar" für die Hausherren sprach. Aber: "Man kann eben nicht jede Chance reinmachen. Das haben die Bayern jetzt selber gezeigt in diesem Spiel."

Neururer warnt: FC Bayern erwartet "schweres Spiel"

Unter der Woche geht es für die beiden Bundesliga-Größen in der Champions League weiter. Während Bayer Leverkusen am Dienstagabend (21:00 Uhr) die AC Mailand empfängt, gastiert der FC Bayern einen Tag später bei Aston Villa (Mittwoch, 21:00 Uhr).

Die Münchner erwarte "ein schweres Spiel", das sei "vollkommen klar", warnte Neururer die zuletzt formstarken Schützlinge von Vincent Kompany: "Da brennt die Luft, zweifelsfrei."

An vergangenen Erfolgen dürfe man sich jetzt nicht mehr festhalten, forderte er: "Wir denken nicht an das Wahnsinnsspiel gegen Zagreb, das ist Geschichte." Gegen den kroatischen Meister Dinamo gab es vor zwei Wochen ein fulminantes 9:2.

Neururers abschließende Prognose: "Bayern muss punkten bei Aston Villa. Ich gehe davon aus, dass das auch klappen wird."