Kolasinac spricht über Rückkehr zum FC Schalke 04

IMAGO/Giuseppe Maffia

Kehrt Sead Kolasinac zum FC Schalke 04 zurück?

Sead Kolasinac kehrt am Mittwoch mit Atalanta Bergamo für das Champions-League-Spiel gegen den FC Schachtar Donezk nach Gelsenkirchen zurück. Auch eine dauerhafte Rückkehr zum FC Schalke 04 kann sich der Innenverteidiger vorstellen.

Die Vorfreude auf das Spiel sei "schon seit der Auslosung riesengroß. Als feststand, dass wir auf Schalke spielen, haben mir viele Leute geschrieben: Seo, wir sehen uns auf Schalke", sagte Kolasinac in einem Interview mit der "WAZ".

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine trägt Schachtar die CL-Heimspiele auf Schalke aus.

"Schalke ist meine Nummer eins. In der Arena durfte ich meine ersten Schritte im Profifußball gehen. Hier ist der Verein zu Hause, für den mein Herz schlägt", betonte Kolasinac und ergänzte: "Ich hoffe natürlich, dass am Mittwochabend auch viele Schalker kommen und mich und somit Atalanta anfeuern."

In Deutschland hatte Kolasinac zuletzt in der Rückrunde 2020/2021 gespielt, als er als Leihspieler die Rettung mit dem FC Schalke 04 angepeilt hatte, am Ende aber sang- und klanglos mit den Königsblauen abgestiegen war.

"Die fünf Monate waren unglaublich enttäuschend - für mich persönlich und für den ganzen Verein. Es gab viele Leute, die mir dringend von dem Wechsel abgeraten haben. Ich wollte aber unbedingt zurück und helfen, das Ruder doch noch rumzureißen", erinnerte sich der 31-Jährige zurück.

Er habe schon nach ein paar Tagen gespürt, dass "kaum was zu retten" war. Trotz Abstieg wollte Kolasinac aber bei den Königsblauen bleiben.

"Ich wäre auf jeden Fall mit in die 2. Liga gegangen. Der Verein hat mir in der Sommerpause aber mitgeteilt, dass ich in der Kaderplanung keine Rolle spiele", so der bosnische Nationalspieler, der beteuerte, seine Rückkehr zu S04 nie bereut zu haben.

Kolasinac kann sich Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen

Auch ein erneutes Comeback bei den Schalkern ist für Kolasinac denkbar. "Wenn ich gesund bleibe, will ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ich mir das aber natürlich vorstellen", sagte er: "Aber eine Rückkehr wäre ja auch nach meiner Laufbahn denkbar."

Der Atalanta-Profi führte weiter aus: "Ich habe Norbert Elgert schon ein paar Mal gesagt, dass er auf jeden Fall noch einige Jahre U19-Trainer bleiben muss, weil ich unbedingt sein Co-Trainer werden möchte. Er lacht dann immer und sagt, dass er mir das nicht versprechen kann."

Kolasinac wünscht sich Elgert in der Führungsetage des FC Schalke 04

Von Elgert schwärmte Kolasiac ohnehin in den höchsten Tönen: "Er ist nach wie vor mein Mentor und einer meiner wichtigsten Ratgeber. Egal, in welcher Krise ich bislang auch gesteckt habe: Er hat es geschafft, dass ich stärker zurückgekommen bin."

Der Abwehrspieler kann nicht verstehen, warum der FC Schalke 04 Elgert nicht in die Profiabteilung einbindet.

"Er ist der beste Ausbilder der Welt, macht jeden Spieler besser und es wird kaum jemanden auf Schalke geben, der eine so starke Verbindung mit dem Verein und den Fans hat", merkte Kolasiac an: "Er ist ein absoluter Leader und sehr charakterstark. Ich denke, das ist genau das, was der Verein in der Führungsetage jetzt gut gebrauchen kann."