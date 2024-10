Bundesliga-Youngster erwischen Top-Tag

IMAGO/Patrick Ahlborn

Kjell Wätjen (r.) traf für den BVB

Während die europäische Fußball-Elite im Rahmen der Champions League ihr Glück versucht, messen sich die U19-Talente der in der Königsklasse vertretenen Klubs in der Youth League. Die A-Junioren von Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und dem BVB erwischten dabei einen Tag, der sich sehen lassen kann.

Drei Partien, drei Heimsiege! Die Talente der deutschen Champions-League-Starter VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund haben am Dienstag drei Erfolge in der Youth League eingefahren.

Der Nachwuchs des VfB setzte sich zum Auftakt des 2. Spieltags der Ligaphase deutlich mit 3:0 gegen Sparta Prag durch. Nachdem es mit 0:0 in die Pause ging, platzte bei den Mannen aus dem Ländle in den zweiten 45 Minuten der Knoten: Lauri Penna eröffnete in der 54. Minute den Torreigen, in der 81. Minute bereitete der 18-jährige Mittelfeldspieler dann das 2:0 durch Deli Hajdini vor, vier Minuten später war es erneut Penna, der den Schlusspunkt setzte.

Sparta spielte seit der 78. Minute in Unterzahl: Lukas Saal sah die Rote Karte.

Nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen Real Madrid zieren das Konto der Stuttgarter nun die ersten drei Zähler.

Der BVB feiert den klarsten Sieg

Diese Ausbeute hatte der Nachwuchs von Bayer Leverkusen bereits am ersten Spieltag eingefahren - und nun gegen die AC Mailand verdoppelt. Dank einer starken Vorstellung gewann die U19 der Werkself mit 3:1 gegen den Unterbau der Rossoneri.

Für Bayer trafen Francis Onyeka (6. Minuite), Kerim Alajbegovic (39. Minute) und Artem Stepanov in der Nachspielzeit. Alessandro Bonomi ließ Milan in der 71. Minute noch einmal Hoffnung schöpfen.

Im Team der Gäste stand übrigens ein ausgesprochen prominenter Name: Maximilian Ibrahimovic, Sohn von Superstar Zlatan Ibrahimovic, absolvierte 46 Minuten, konnte seine Torgefährlichkeit, anders als zuletzt im italienischen Jugendfußball, allerdings nicht unter Beweis stellen.

Den klarsten Erfolg feierte derweil die Jugend von Borussia Dortmund, die Celtic aus Glasgow deutlich mit 4:0 in die Schranken wies.

Für den BVB trugen sich Almugera Kabar (21. Minute), Ousmane Diallo (55. Minute), Kjell Wätjen (65. Minute) und Mussa Kaba (90.) in die Torschützenliste ein. Cole Cmampbell verschoss in der 30. zudem einen Elfmeter.

Aus den ersten beiden Spielen sammelten die Schwarzgelben nun vier Zähler.