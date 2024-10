Gnabry will zurück zum DFB

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Serge Gnabry beim Torjubel

Serge Gnabry sehnt sich nach fast einjähriger DFB-Pause zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Mein Ziel ist immer, dabei zu sein", sagte der Profi von Bayern München mit Blick auf die anstehende Kader-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag und ergänzte: "Ich würde mich sehr freuen, wieder für Deutschland spielen zu dürfen, nachdem ich lange weg war."

Nagelsmann beruft am deutschen Nationalfeiertag sein Aufgebot für die Nations-League-Spiele am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande. Das bislang letzte seiner 45 Länderspiele (22 Tore) bestritt Gnabry im November 2023 in Wien gegen Österreich (0:2), auch für die Heim-EM war er von Nagelsmann nicht nominiert worden.

"Es gibt wenig Schlimmeres für einen Sportler als so ein Event zu verpassen", sagte er am Dienstag, "gerade im eigenen Land. Das war extrem bitter, aber es geht wieder nach vorne."

Nach einer schwierigen vergangenen Saison mit mehreren Verletzungen fühle er sich aktuell "definitiv sehr viel besser", sagte Gnabry (29). "Ich habe in der Vorbereitung gut Gas gegeben, meinem Körper geht's gut, ich freue mich, wieder viel zu spielen."

Gnabry stand in dieser Saison unter dem neuen Trainer Vincent Kompany bei den Bayern in allen sieben Pflichtspielen auf dem Platz. Er erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor.