BVB hofft auf Malen-Einsatz bei Union Berlin

Der BVB hofft auf einen Einsatz von Donyell Malen im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin

Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Donyell Malen im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr/Sky). Der niederländische Stürmer hatte beim 7:1 in der Champions League gegen den schottischen Double-Gewinner Celtic Glasgow am Dienstagabend erkrankt gefehlt.

Am Morgen des Spiels habe ihn der Mannschaftsarzt angerufen, berichtete BVB-Trainer Nuri Sahin, "das ist nie eine gute Nachricht". Malen habe mit hohem Fieber im Bett gelegen: "Ich habe mit ihm telefoniert, ob es am Abend vielleicht irgendwie gehen würde, aber das war nicht der Fall. Das zeigte auch sofort seine Stimme."

Sahin hofft nun auf eine Rückkehr am Samstag. "Weil wir Donny einfach brauchen."