Dieses "unglaubliche Talent" muss der FC Bayern fürchten

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Trifft Superjoker Jhon Duran ebenfalls gegen den FC Bayern?

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) gastiert der FC Bayern in Birmingham bei Aston Villa. Bei dem englischen Klub machte zuletzt insbesondere Angreifer Jhon Duran mit zahlreichen Jokertoren auf sich aufmerksam. Sein Entdecker attestiert ihm einen "unglaublichen Torinstinkt".

Knapp 17 Millionen Euro legte Aston Villa im Sommer 2023 für Jhon Duran auf den Tisch. Der Kolumbianer, der zuvor für den MLS-Klub Chicago Fire auf Torejagd ging, ist einer der Spieler, auf die der FC Bayern am 2. Spieltag der Champions League am Mittwoch ganz besonders aufpassen sollte.

Denn der 20-Jährige befindet sich aktuell in absoluter Top-Form. In sechs Premier-League-Einsätzen für die Villans netzte der Shootingstar bereits viermal. Besonders beeindruckend: Kein einziges Mal stand der Angreifer in der Startelf. Gerade einmal 157 Liga-Minuten brauchte Duran für seine vier Saisontreffer.

FC Bayern muss auf "unglaubliches Talent" aufpassen

Somit erzielt der zwölffache A-Nationalspieler im Durchschnitt alle 39 Zeigerumdrehungen ein Tor. Eine atemberaubende Quote, die seinen Entdecker Sebastian Pelzer keinesfalls überrascht. Der deutsche Ex-Profi entdeckte den Mittelstürmer und holte ihn in seiner Funktion als Technischer Direktor bei Chicago Fire 2022 in die MLS.

"Man konnte sofort sehen, dass Jhon ein Ausnahme-Talent war. Er hatte viel Tempo, dazu eine massive Statur. Schon damals hatte er ein Profil für den englischen Fußball", schwärmte Pelzer gegenüber "Bild" von Duran, der am Mittwoch gegen den FC Bayern wohl erneut von der Bank kommen wird.

Der frühere Kapitän von Dynamo Dresden sieht das Sturm-Juwel trotz seiner starken Auftritte noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. "Wenn Jhon auf dem Boden bleibt, kann er noch viel erreichen. Sein Talent und sein Torinstinkt sind unglaublich", so Pelzer weiter.

Eine Warnung, die sicherlich auch dem FC Bayern nicht entgangen ist.