Müller trotz Pleite sicher: "Auf dem richtigen Weg"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Thomas Müller saß gegen Aston Villa 90 Minuten lang auf der Bank

Trotz der ersten Saisonniederlage für den FC Bayern am Mittwochabend bei Aston Villa (0:1) in der Champions League sieht Thomas Müller seine Mannschaft weiterhin "in der Spur".

Das betonte der FCB-Rekordspieler in seiner allmonatlichen "Müller Mail". Der 35-Jährige gab zwar zu, dass die 0:1-Pleite gegen das Premier-League-Team durchaus wehgetan habe. Allerdings schrieb er auch: "Sie ist für uns aber kein Beinbruch".

Müller begründete seine gelassene Haltung mit der Tatsache, wie seine Mannschaft in den Wochen zuvor aufgetreten sei. Die überaus dominante Spielweise beim 1:1-Remis gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen etwa gebe ihm und seinen Teamkollegen viel Zuversicht für die bevorstehenden Aufgaben, so Müller.

"Das Topspiel gegen Leverkusen hat gezeigt, wo die Reise für unseren FCB aktuell hingeht. Das 1:1-Unentschieden spiegelt nicht wirklich wider, wie überzeugend wir aufgetreten sind. Ein weiteres Indiz dafür war für mich der sehr defensive Spielplan von Leverkusen, wohlgemerkt der 90-Punkte-Meister von letzter Saison. Für mich ein klares Zeichen: Wir sind auf dem richtigen Weg und das spüren auch die Gegner", schrieb der Weltmeister von 2014, der sich in seiner womöglich letzten Saison beim deutschen Rekordmeister befindet.

Müller noch ohne Startelf-Einsatz in der Bundesliga

Am kommenden Sonntagabend steht für den FC Bayern das nächste Spitzenspiel an, wenn es in der Bundesliga gegen den derzeitigen Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt geht (ab 17:30 Uhr). Für Thomas Müller eine gute Gelegenheit, die aktuelle Vormachtstellung im deutschen Fußball-Oberhaus erneut zu bestätigen: "Wir werden alles daran legen, unseren Fans am letzten Wiesn-Wochenende zusätzlich etwas zum Feiern zu geben."

Müller selbst wartet noch immer auf seinen ersten Startelf-Einsatz in der laufenden Bundesliga-Saison, wurde aber bisher zumindest in allen fünf Partien eingewechselt und erzielte dabei einen Treffer.