Experten über Bayern einig: Wirtz muss her, Sané soll weg

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wirtz (li.) ist Dauert-Thema beim FC Bayern, wie es für Sané (re.) weitergeht, ist offen

Während noch unklar ist, ob Leroy Sané beim FC Bayern eine Zukunft hat, gibt es auf der anderen Seite Längerem Gerüchte darum, dass die Münchner gern Shootingstar Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpflichten wollen. Zwei Fußball-Experten sind sich in der Sache einig: Wirtz würde dem deutschen Rekordmeister guttun, ein Abgang von Sané könnte den Transfer sogar erleichtern.

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Zeitnah sollen Gespräche über eine Verlängerung erfolgen, wie Sportdirektor Christoph Freund zuletzt "Welt" mitteilte. Man wolle "versuchen" Sané in München zu halten.

Das Problem: Sané, der in der Vergangenheit immer wieder mit starken Formschwankungen zu kämpfen hatte, wird weiter ein durchaus stattliches Gehalt beziehen wollen - mit bis zu 20 Millionen Euro gehört er zu den absoluten Topverdienern im Klub -, andererseits locken Vereine aus der Premier League den deutschen Nationalspieler.

Geht es nach dem früheren Manager Fredi Bobic und dem ehemaligen Bundesliga-Keeper Loris Karius, dann wäre ein Sané-Abgang wohl zu verschmerzen, gerade, wenn man im Gegenzug Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpflichten könnte.

"Mein Gefühl ist, dass Leroy Sané den Verein verlassen wird, weil andere Spieler dazugekommen sind - wie Michael Olise - an denen er erstmal vorbeikommen muss. Das sehe ich aktuell nicht. (…)", sagte Bobic bei "Sky" zu den anstehenden Verhandlungen mit Sané, der aus der Sicht des ehemaligen Hertha-Geschäftsführer nicht immer genug Leistung brachte.

Bobic: FC Bayern muss überlegen, ob man sich Sané leisten will

"Ich bin eigentlich ein großer Fan von Leroy, aber er liefert mir in der Konstanz einfach zu wenig, wenn ich es über ein Jahr betrachte", legte Bobic den Finger in die Wunde. Schon deshalb glaubt der 52-Jährige auch nicht, dass die Münchner bei Sané bis an die Schmerzgrenze gehen werden.

Der Vertragspoker werde "eine interessante Entscheidung sein, vor allem wirtschaftlich", vermutete Bobic. Wenn Sané verlängern sollte, "dann aber nicht zu den Konditionen, die er aktuell hat". Gerade mit Blick auf einen möglichen Transfer von Wirtz müsse sich der FC Bayern Gedanken machen, ob es dann noch sinnvoll ist, Sané zu halten.

"Strategisch gesehen musst du dir als Verein überlegen, ob du dir einen Spieler leisten kannst, der vielleicht nicht so verlässlich ist, auch wenn Sané trotzdem ein Topspieler ist - aber eben nicht so verlässlich", so Bobic.

FC Bayern wird Wirtz-Transfer "hoffentlich durchziehen"

In die gleiche Kerbe schlug auch der frühere Mainz- und Union-Keeper Loris Karius. "Wenn du weißt, dass du Florian Wirtz bekommen kannst und dafür das Geld von Leroy Sané einsparen musst, dann musst du es machen", riet der derzeit vereinslose Schlussmann den Bayern.

Für Bobic steht derweil ohnehin fest, dass die Münchner bei Wirtz "All in" gehen werden. "Es ist alles vorbereitet. Die Bayern werden es vorbereiten und es dann auch hoffentlich durchziehen", so Bobics Meinung zur Verpflichtung von Leverkusens Shootingstar, der allerdings auch ein Thema bei Real Madrid und weiteren Spitzenklubs ist.