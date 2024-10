Profi des FC Schalke 04 kennt neuen Trainer nicht

IMAGO/Maximilian Koch

Wieder ein neuer Trainer für den FC Schalke 04

Der designierte (und hierzulande völlig unbekannte) neue Cheftrainer Kees van Wonderen sorgt auch bei den Profis des FC Schalke 04 für einige Fragezeichen.

"Wir müssen jetzt erstmal sehen, was seine Spielidee ist, was er vorhat. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er spielen wird. Von daher geht es, was das angeht, bei null los", sagte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg nach dem 2:2 (2:1) gegen Hertha BSC am Samstagabend.

Der 25-Jährige verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Länderspielpause. "Das ist der perfekte Zeitpunkt", so Schallenberg. "Jeder muss sich wieder neu zeigen. Die, die etwas hinten dran sind, schnuppern wieder Morgenluft. Die, die gespielt haben, wollen natürlich ihren Platz halten."

Im Zweitliga-Kracher gegen die Berliner hatte letztmals Interimscoach Jakob Fimpel die Schalker hauptverantwortlich betreut. Der 35-Jährige wechselt zurück in die U23 des Revierklubs.

"Er hat in den zwei Wochen sehr gute Arbeit geleistet, der Mannschaft Mut zugesprochen, Stabilität gegeben und eine gute Basis geschaffen für den neuen Trainer", sagte Kapitän Kenan Karaman. "Daran kann er anknüpfen und dann werden wir auch gut arbeiten in der Länderspielpause."

FC Schalke 04: Neuer Coach schon im Stadion gegen Hertha BSC

Van Wonderen hatte die Partie gegen Hertha BSC in der Vorstandsloge der Veltins-Arena verfolgt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er am Sonntag als neuer Chefcoach vorgestellt.

Der 55-jährige Niederländer, der die deutsche Sprache beherrscht, ist zwar schon lange im Trainer-Geschäft, hierzulande aber ein unbeschriebenes Blatt.

Bis zum Ende der vergangenen Saison arbeitete er zwei Jahre beim SC Heerenveen. Zuvor coachte er unter anderem die Go Ahead Eagles und war kurzzeitig auch Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft.

Maßgeblicher Mann bei der Schalker Trainersuche war Kaderplaner Ben Manga. Zuletzt hieß es bereits, der 50-Jährige werde womöglich mit einer unkonventionellen Lösung überraschen. Das ist Kees van Wonderen zweifelsohne.