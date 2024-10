Real Madrid mit heftigen Verletzungssorgen vor BVB-Duell

IMAGO/Oscar J. Barroso

Sorgen um Ex-BVB-Star Jude Bellingham bei Real Madrid

Nach der Länderspielpause steht der Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund auf dem Programm. Die Königlichen plagen vor dem Duell gegen den BVB erhebliche Verletzungssorgen.

Gleich drei Top-Stars werden oder könnten für die Partie ausfallen.

Bittere Gewissheit herrscht bei Rechtsverteidiger Dani Carvajal. Der 32-Jährige erlitt beim 2:0-Erfolg im Topspiel gegen den FC Villarreal am Samstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt monatelang aus. Am Sonntagvormittag bestätigte Real zudem, dass eine weitere Sehne in der Kniekehle und ein Außenband gerissen seien. Carvajal wird sich einem operativen Eingriff unterziehen müssen.

Die schwere Verletzung erlitt der Stammspieler in der Nachspielzeit, als er unter Druck von Gegenspieler Yeremi Pino versuchte, einen Ball zu klären. Die Teamkollegen seien "traurig und besorgt", teilte Trainer Carlo Ancelotti bereits kurz nach dem Abpfiff der Partie mit, als die Horror-Diagnose für Carvajal noch gar nicht bekannt war.

Angreifer Vinicius Jr. musste gegen Villarreal angeschlagen ausgewechselt werden. Bei ihm wurde eine Verletzung der Halswirbelsäule festgestellt, wie Real inzwischen mitteilte. Weitere Untersuchungen sollen folgen, hieß es.

Real Madrid: Droht auch Ex-BVB-Star Jude Bellingham ein Ausfall?

Zudem ranken sich Spekulationen um den Gesundheitszustand von Ex-BVB-Profi Jude Bellingham.

Das seriöse Portal "The Athletic" berichtete, Bellingham werde sich wegen anhaltender Schulterprobleme irgendwann einer OP unterziehen müssen. Der Umgang mit seinen Gesundheitsproblemen sei derzeit Gegenstand vieler Diskussionen rund um den Klub.

Das Problem: Der eng getaktete Spielplan lässt einen Eingriff derzeit eigentlich nicht zu, weil Bellingham dadurch rund zwei Monate ausfallen würde.

Der BVB tritt am 22. Oktober (21:00 Uhr) im Bernabeu an. In der neu geschaffenen Ligaphase der Königsklasse belegen die Dortmunder derzeit Tabellenplatz eins.