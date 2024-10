Bayern wollen Hurra-Stil beibehalten - Sorgen um Kane

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Thomas Müller (M.) sieht den FC Bayern trotz des enttäuschenden 3:3 in Frankfurt auf einem guten Weg

Offensiver Hurra-Fußball mit teils erdrückender Dominanz, defensiv aber extrem anfällig: Beim 3:3 in Frankfurt zeigt der von Vincent Kompany umgebaute FC Bayern wieder einmal zwei Gesichter. Urgestein Thomas Müller hat trotzdem Gaudi und sieht wenig Grund, etwas zu ändern. Und: Sorgen um Harry Kane.

Im Waldstadion hatten die Bayern die Eintracht stellenweise eingeschnürt und an die Wand gespielt. Die extrem hochstehenden Münchner waren allerdings anfällig für schnelle Konter - und wurden dreimal eiskalt erwischt. Omar Marmoush versetzte dem Rekordmeister in der Nachspielzeit einen bösen Schlag, entriss der Kompany-Elf drei sicher geglaubte Punkte.

Die Laune bei den Bayern war nach außen hin dennoch schwer in Ordnung. "Sind wir noch Tabellenführer?", fragte Thomas Müller nach dem wilden 3:3 (2:2) im Topspiel "DAZN"-Experte Michael Ballack: "Dann passt doch alles."

Im Fokus von Fachleuten, Fans und Kritikern des FC Bayern steht das hochriskante Spiel von Kompany. Zum dritten Mal in Folge verpassten die Münchner einen Sieg. Müller sieht dennoch keinen Anlass, groß etwas zu ändern.

"Was sollen wir denn anders machen?", fragte der 35-Jährige, der den neuen Bayern-Fußball unter Kompany ausführlich pries. "Wenn wir dieses Spiel 15-mal genauso spielen würden, dann würden wir es 13-mal gewinnen."

Wenn man einen "so starken Gegner" wie die Eintracht auswärts derart dominiere, sei das Beweis für eine "gute Spielanlage", analysierte Müller. "Es war ein Genuss, wie wir den Gegner eingeschnürt haben. Wir haben jetzt dreimal nicht gewonnen, aber in dieser Krise befinde ich mich sehr gerne."

FC Bayern: Kane und Upamecano angeschlagen

In Plauderlaune verteilte Müller auch noch Lob an Frankfurts Stürmer-Duo Omar Marmoush und Hugo Ekitike, die die wenigen Chancen der Hausherren ausnutzten. "Die beiden sind in diesen Situationen Extraklasse und machen diese Dinger eben furztrocken weg", sagte der Weltmeister von 2014.

Auch Kompany strahlte nach dem späten Nackenschlag Bierruhe aus. "Lasst uns ruhig bleiben, das war eine tolle Leistung der Mannschaft, wir müssen einfach so weitermachen", sagte Kompany: "Was diese Mannschaft momentan leistet, ist nicht normal. Ich habe viel Hoffnung."

Sorgen macht den Bayern der Zustand von Sturmspitze Harry Kane. Der Engländer musste beim 3:3 wie schon in der Vorwoche im Duell mit Bayer Leverkusen vorzeitig vom Platz.

"Es ist noch zu früh, um sagen zu können, was er hat. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Vincent Kompany. Dies gelte auch für Dayot Upamecano. Der Abwehrspieler und Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:2 spielte ebenfalls nicht durch und soll nun wie Kane eingehender untersucht werden.