Kane eine Enttäuschung? Matthäus lässt aufhorchen

IMAGO/Philipp Szyza

Hat eine klare Meinung zum FC Bayern und Harry Kane: Lothar Matthäus

Auch in seiner zweiten Saison beim FC Bayern kann Goalgetter Harry Kane hervorragende Werte vorweisen. Umso skurriler mutet die Kritik an, die nach den letzten Partien, in denen der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ohne eigenen Treffer geblieben war, aufgekommen ist. Am Sonntag bezog Lothar Matthäus zu den überraschenden Vorwürfen Stellung.

Deutschlands Rekordnationalspieler nahm Kane gegen Zweifel in Schutz. "Mich hat er in diesen 15, 16 Monaten, wo er beim FC Bayern ist, nicht enttäuscht", betonte Matthäus bei "Sky".

Zuvor hatte sein Expertenkollege Dietmar Hamann die Münchner mit der Aussage verärgert, dass Kane "den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein", die er 2023 als Ablöse gekostet hatte.

Beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt blieb der Routinier zum dritten Mal nacheinander torlos und musste in der 72. Minute offenbar angeschlagen vom Platz.

"Er scheint nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein", warf Matthäus ein und ergänzte: "Kane muss 100-prozentig fit sein. Dann trifft Kane. Wenn er nicht fit ist, wird er auch nicht die Tore machen, die wir alle von ihm erwarten."

FC Bayern nicht nur von Hamann genervt

Vor dem Top-Spiel in Frankfurt hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Anmerkungen von Hamann spitz gekontert. "Didi Hamann ist wie ein Tinnitus. Der kommt alle drei Tage hoch", so der 51-Jährige sichtlich genervt. Auch auf "Sky" soll man nicht gut zu sprechen sein.

In seinen bisherigen neun Pflichtspielen für den FC Bayern in dieser Saison hat Kane schon wieder zehn Treffer erzielt, hinzu kommen sechs Vorlagen - eine irre Quote.

Nach einem zähen Poker war der erfahrene Stürmer im Vorjahr von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gekommen. Knapp 100 Millionen Euro wechselten im Gegenzug den Besitzer.

An 56 Toren war Kane in seiner Debütsaison direkt beteiligt, der Superstar sicherte sich mit 36 Treffern auf Anhieb die Torjägerkanone in der Bundesliga. Noch hat sein vielzitierter "Titelfluch" allerdings auch in München Bestand.