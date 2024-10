Bericht: Kroos rät Real zu Verpflichtung von Bayern-Star

IMAGO/Moritz Mueller

Toni Kroos und Joshua Kimmich kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im DFB-Team

Im Sommer beendete Toni Kroos seine Karriere. Im Zentrum von Real Madrid hinterließ der Mittelfeld-Stratege eine große Lücke, die bislang noch nicht gefüllt wurde. Nun soll der Weltmeister von 2014 mit einem Transfer-Tipp bei seinem Ex-Klub vorstellig geworden sein, um die Verpflichtung von einem Star des FC Bayern zu empfehlen.

Eigentlich ist Real Madrid im Mittelfeld bestens besetzt. Mit Stars wie Luka Modric, Aurélien Tchouaméni oder auch Eduardo Camavinga verfügt der amtierende Champions-League-Sieger über prominente Optionen in der Zentrale. Das Problem: Einen wirklichen Ersatz für Spielgestalter Toni Kroos, der im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hing, gibt es nicht.

Auch Cheftrainer Carlo Ancelotti vermisst einen Spielertypen wie den 34-Jährigen in seinem Aufgebot. "Wir tun uns schwer, Toni Kroos zu ersetzen", hatte der Italiener im Vorfeld der Königsklassen-Pleite beim OSC Lille bereits betont und legte nach, dass der Ex-Nationalspieler im Grunde "unersetzlich" sei.

Kroos rät Real Madrid zu Kimmich-Verpflichtung

Laut "Fichajes.net" ist der Weltmeister von 2014 nun selbst an die Real-Bosse herangetreten, um ihnen einen geeigneten Nachfolger zu empfehlen. Demnach habe Kroos seinem Ex-Klub die Empfehlung von Joshua Kimmich vom FC Bayern nahegelegt. Die Meinung des gebürtigen Greifswalders habe "ein Echo in den Büros im Santiago Bernabeu gefunden", heißt es weiter.

An der Säbener Straße steht Kimmich nur noch bis 2025 unter Vertrag. Ob der 29-Jährige sein Arbeitspapier in München verlängert, ist aktuell noch offen. Laut "Fichajes.net" könnte ein Winter-Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro ausreichen, um die Bayern-Boss von einem Transfer des deutschen Nationalspielers zu überzeugen.

Gerüchte um einen Kimmich-Wechsel nach Spanien sind nicht neu. Bereits seit geraumer Zeit wird der Kapitän der DFB-Elf immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo er in Hansi Flick einen großen Fürsprecher besitzt.