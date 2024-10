Wilde Gerüchte um Dembélé-Rückkehr zum BVB

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Eine Rückkehr von Ousmane Dembélé (r.) zum BVB ist trotz jüngster Spekulationen wohl unwahrscheinlich

2017 streikte Ousmane Dembélé so lange, bis der BVB seinem Millionen-Wechsel zum FC Barcelona zustimmte. Seitdem ist man in Dortmund nicht gut auf den Flügelspieler zu sprechen, der mittlerweile das PSG-Trikot trägt. Dennoch machen nun wilde Spekulationen um eine Rückkehr des Franzosen die Runde.

Bei Paris Saint-Germain ist Ousmane Dembélé nicht wirklich glücklich. Zuletzt hatte der 27-Jährige für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, als er aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader für die Champions-League-Partie beim FC Arsenal stand. "Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist zu spielen", kritisierte Trainer Luis Enrique.

Inzwischen soll sich der Flügelflitzer zwar entschuldigt haben, dennoch ist offen, ob der ehemalige BVB-Profi in der französischen Hauptstadt eine Zukunft hat. Laut "fichajes.net" soll Beziehung zwischen Dembélé und Enrique unter den jüngsten Entwicklungen so gelitten haben, dass die Möglichkeit eines Leihgeschäfts ausgelotet wird.

Denkt der BVB an eine Rückkehr von Ousmane Dembélé?

Als möglichen Abnehmer bringt das spanische Online-Portal ausgerechnet Borussia Dortmund ins Spiel. Die Westfalen hatte der 51-fache Nationalspieler im Jahr nach nur einer Spielzeit bei den Schwarz-Gelben wieder verlassen. Um seinen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen, blieb der Rechtsaußen dem Training fern bis sein Transfer über die Bühne ging.

"Fichajes.net" will trotz dessen in Erfahrung gebracht haben, dass der BVB im Winter beim französischen Meister vorstellig werden will, um über eine Leihe von Dembélé, der in dieser Saison in sieben Ligue-1-Spielen bereits neun Torbeteiligungen verbuchte, zu verhandeln.

Die Nummer 10 von PSG, die einst 2016 von Rennes zum BVB und anschließend für insgesamt 135 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt war, spielt seit etwas mehr als einem Jahr für den französischen Hauptstadtklub. PSG hatte 50 Millionen Euro Ablöse an Barca gezahlt.