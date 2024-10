Medien: Nächster Topklub steigt in Tah-Poker ein

IMAGO/Wolfgang Denkinger/DeFodi Images

Nicht nur der FC Bayern ist an Leverkusens Jonathan Tah interessiert

Im Kampf um die Verpflichtung von Nationalspieler Jonathan Tah haben der FC Bayern und der FC Barcelona womöglich namhafte Konkurrenz bekommen. Ein weiterer Spitzenklub mischt sich spanischen Medien zufolge ins Rennen um den Star von Bayer Leverkusen ein.

Nationalspieler Jonathan Tah dürfte im Sommer 2025 einer der am heißesten umworbenen Spieler auf dem Transfermarkt werden. Der Abwehrspieler von Bayer Leverkusen geht Stand heute als vertragsloser Profi in diese Zeit und steht schon jetzt bei zahlreichen Klubs weit oben auf dem Zettel.

Allen voran der FC Bayern und der FC Barcelona wurden in den letzten Wochen mit einer Verpflichtung des Innenverteidigers in Verbindung gebracht. Nach Angaben des spanischen Transfer-Journalisten Ramón Álvarez de Mon haben die beiden Klubs mit Real Madrid nun einen äußerst namhaften Mitstreiter bekommen.

Auch der FC Bayern hofft auf ein "Super-Schnäppchen"

Auch die Königlichen beobachten die Entwicklung rund um Tah seinen Informationen zufolge ganz genau. Wie der FC Bayern und Barca hoffen auch die Madrilenen auf ein echtes "Super-Schnäppchen".

Ein Plan, der für sie in der Vergangenheit schon mehrfach aufgegangen ist, erst jüngst zum Beispiel bei der Verpflichtung von Kylian Mbappé, der ablösefrei ins Bernabéu wechselte. Auch FCB-Profi Alphonso Davies könnte im kommenden Sommer zum Nulltarif in die spanische Hauptstadt kommen.

Tah und Xabi Alonso bei Real Madrid gehandelt

Ob sich Tah einen Wechsel zu Real Madrid vorstellen kann, oder seine Zukunft vielleicht doch eher beim FC Bayern sieht, kann nur spekuliert werden.

Sollte Real bei ihm in die Vollen gehen, ist eine Absage allerdings nur schwer vorstellbar - zumal er in Zukunft womöglich auch in Madrid weiter mit Xabi Alonso zusammenarbeiten könnte. Der Leverkusener Trainer wird ebenfalls mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht. Spekuliert wird, dass er unter anderem aufgrund dieser Perspektive im Sommer auch dem FC Bayern absagte.