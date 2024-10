Heftige "Primadonna"-Kritik an Emre Can

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Emre Can spielt seit Januar 2020 für den BVB

Nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei Union Berlin rückt ein Spieler ganz besonders ins Visier von Ex-Nationalspieler Mario Basler: BVB-Kapitän Emre Can. Am 48-fachen Nationalspieler ließ er kein gutes Haar, bezeichnete ihn etwa als "Schlaftablette".

Borussia Dortmunds Spielführer Emre Can sieht sich erneut heftiger Kritik ausgesetzt. "Herr Can muss sich wirklich mal ernsthafte Gedanken machen, ob er noch beim richtigen Sport ist", wetterte der langjährige Bundesliga-Profi Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Can, so der Vorwurf, habe bei der Pleite am vergangenen Spieltag - wenige Tage nach der 7:1-Gala in der Champions League - die völlig falsche Einstellung gezeigt. Basler deutlich: "Wenn du dann nach Berlin fährst und denkst, naja, irgendwie geht es schon und hast so eine Primadonna auf dem Platz herumrennen, die die Kapitänsbinde spazieren trägt, wie Emre Can, dann hat irgendeiner den Schuss nicht gehört."

Missfallen habe Basler im Spiel gegen Union vor allem Cans Abwehrverhalten. Der 30-Jährige sei vor den Gegentoren etwa nicht "zurückgesprintet, sondern er ist zurückgegangen".

Basler überzeugt: "Ein Emre Can ist kein Kapitän"

Der 55-Jährige urteilte: "Die Führungsetage kann ja immer sagen, sie können das Wort Mentalität nicht mehr hören. Doch. Gerade in diesen Spielen brauchst du Mentalitätsspieler. Und die hat Borussia Dortmund nicht. Und da können wir diskutieren, wie wir wollen. Ein Emre Can ist kein Kapitän."

Wenn der BVB weiter so spielt wie gegen Union Berlin, werde das Meisterrennen ohne Schwarz-Gelb stattfinden, gab sich Basler überzeugt.

Can von Nagelsmann für DFB-Partien nicht nominiert

Emre Can wird unter Fans und Experten immer wieder kritisch beäugt. Im vergangenen Sommer wurde der Sechser vom neuen BVB-Cheftrainer Nuri Sahin allerdings als Kapitän bestätigt. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte auf Can, berief ihn etwa nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic in den EM-Kader. In den Länderspielen im September war der Dortmunder noch im Kreise der DFB-Auswahl, für die bevorstehenden Partien gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande wurde er allerdings nicht nominiert.

Mario Basler wünscht sich derweil, dass nun auch die Führungsriege bei Borussia Dortmund aktiv wird. "Ich glaube ja schon, dass Matthias Sammer da auch mal den ein oder anderen Satz verliert in der Kabine, aber da würde ich mir einfach auch in der Öffentlichkeit von einem Lars Ricken, einem Sebastian Kehl oder von einem Matthias Sammer wirklich öffentliche Kritik wünschen."