Tah-Entscheidung in Stein gemeißelt

IMAGO/RHR-FOTO

Zieht es Jonathan Tah ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Jonathan Tah wird Bayer Leverkusen nach der Saison ablösefrei verlassen. Dass es den Nationalspieler zum FC Bayern zieht, steht allerdings keineswegs fest.

Wie "Sky" berichtet, ist an Tahs Entscheidung, seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen auslaufen zu lassen, nichts zu rütteln. Demnach sucht der Innenverteidiger im Sommer 2025 eine neue Herausforderung. Gespräche mit den Verantwortlichen der Werkself haben nicht stattgefunden und seien auch nicht mehr geplant.

Weiter heißt es, dass der FC Bayern nach wie vor an einer Verpflichtung des 28-Jährigen interessiert ist.

Allerdings macht der Umstand, dass Tah ablösefrei zu haben ist, den Spieler auch für andere Topklubs interessant. In diesem Zusammenhang werden der FC Barcelona und namentlich nicht genannte Klubs aus der England, Frankreich, Spanien und Italien genannt.

Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, dass Tah gerne in die Premier League wechseln würde. Der FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea wurden in diesem Zusammenhang als Interessenten gehandelt. Tah wolle aber auch künftig in der Champions League spielen, was derzeit aus diesem Kreis nur auf Liverpool zutrifft.

Nachdem der Wechsel von Tah zum FC Bayern im Sommer gescheitert war, hatte der DFB-Star bereits bekräftigt, dass es seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.

Tah kündigt Bayer-Abschied an

"Ich habe noch einen Vertrag bis 2025, und bis dahin werde ich alles für Leverkusen geben", sagte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Der Abwehrmann, der bereits seit 2015 für die Werkself aufläuft, will sich in seiner aktiven Karriere noch einmal sportlich verändern.

Mit dem FC Bayern soll sich Tah im Sommer sogar bereits über einen Wechsel einig gewesen sein. Die von Bayer aufgerufene Ablösesumme war dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch.