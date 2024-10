Diese Regeln gelten jetzt beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Will seinen Spielstil beim FC Bayern durchziehen: Cheftrainer Vincent Kompany

Vincent Kompany hat die Kabine des FC Bayern schnell in den Griff bekommen. Womöglich auch, weil der junge Cheftrainer klare Linien gesetzt hat. Bei Überschreiten gibt es neue Strafen.

Auch Vincent Kompany hat beim FC Bayern klare Regeln eingeführt, die die Mannschaft befolgen muss. Tut sie das nicht, drohen natürlich Konsequenzen. Was das Besondere ist: Nicht immer ist eine Geldstrafe die Folge. Das berichtet "Sport Bild".

Etwa: Kommt ein Spieler an der Säbener Straße zu spät zum Treffpunkt, muss er am gleichen Tag mindestens so lange auf dem Gelände verweilen wie der Cheftrainer. Der Belgier ist schon jetzt dafür bekannt, lange zu bleiben, um seine Trainingsinhalte und die Gegner-Analyse vorzubereiten. Die Maßnahme soll bei den Klub-Bossen gut angekommen sein, heißt es im Fachblatt.

Eine weitere empfindliche Strafe: Mit Beginn einer Video-Sitzung wird der Raum geschlossen. Kommt ein Spieler zu spät, kann er nicht mehr teilnehmen.

Kompany will seinen Stil beim FC Bayern durchziehen

Kompany fordert von seinen Bayern-Stars zudem höchste Professionalität bei der Vorbereitung auf die Spiele. Der 38-Jährige lege höchsten Wert darauf, dass seine Spieler ihre Behandlungstermine einhalten und regelmäßig in die Kältekammer oder Eistonne gehen. Zudem fordert er, dass sich die Spieler gesund ernähren.

Wichtig ist dem Chefcoach nicht zuletzt, wie sich die Profis abseits des Sportlichen präsentieren. Gegenüber Angestellten des Klubs sollen die Spieler Respekt zeigen.

Seinen offensiv-aggressiven Spielstil will Vincent Kompany unterdessen auch trotz der Rückschläge der letzten Wochen beibehalten. "Das ist meine Persönlichkeit", sagte der Belgier gegenüber "Sport Bild": "Du musst dafür im Kopf bereit sein - aber wir wären nicht die erste Mannschaft, die das eine ganze Saison durchhält. Wir können das von uns erwarten."