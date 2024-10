Zögern der Bosse irritiert HSV-Star

IMAGO/Philipp Szyza

Der Vertrag von Jean-Luc Dompé beim Hamburger SV ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Der HSV-Angreifer muss offenbar um eine Verlängerung bangen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, gibt es beim HSV noch keine Vertragsgespräche mit Dompé. Demnach wollen die Verantwortlichen die Entwicklung des Flügelstürmers zunächst abwarten.

Hintergrund sei Dompés mangelnde Professionalität. Der Franzose sei in den Trainingseinheiten nicht immer konzentriert und gebe zudem nicht immer Vollgas.

In den Spielen arbeite er außerdem nicht genug mit nach hinten. Damit habe Dompé seinen Trainer Steffen Baumgart bereits zur "Weißglut" getrieben.

Daher müsse der 29-Jährige aktuell um eine Verlängerung beim HSV kämpfen.

Von der Zurückhaltung der HSV-Bosse ist Dompé laut "Hamburger Morgenpost" irritiert. Er sehe sich als wichtiges Mitglied des Teams.

"Ich muss sagen: Es gibt eine klare Verbesserung. Es ist ja auch nicht so, dass er das nicht macht. Ich hab's manchmal gern, wenn er es etwas zügiger macht", wird Baumgart von der "Sport Bild" zitiert.

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz betonte: "Er hat schon verstanden, wo Stefen ihn gerne hinbringen möchte. Uns ist wichtig, dass wir uns um unsere Jungs kümmern. In Phasen, in denen es mal etwas Unangenehmes gibt. Und in Situationen wie nach den vergangenen Spielen, in denen zum Beispiel Jean-Luc Dompé für den Unterschied stand."

Der 61-Jährige lobte weiter: "Ihm dann zu sagen: Man hat Respekt davor, wie er sich der Mannschaft gegenüber verhalten hat, wie er seine Rolle angenommen hat, als er nicht in der Startelf stand. Und wie er trotzdem mit dafür gesorgt hat, dass man die Spiele gewinnt."

Dompé überzeugt in dieser Saison beim HSV

Dompé kommt in dieser Saison auf drei Tore und zwei Vorlagen in sechs Ligaspielen.

Der ehemalige Juniorennationalspieler Frankreichs war im Sommer 2022 vom belgischen Klub Zulte Waregem zum Hamburger SV gewechselt. 1,1 Millionen Euro ließen sich die Rothosen den Transfer kosten.

In 65 Pflichtspielen für die Norddeutschen erzielte Dompé neun Treffer. Hinzu kommen 21 Vorlagen.