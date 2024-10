Bericht: FC Bayern hatte große Zweifel an de Ligt

IMAGO/Conor Molloy

Matthijs de Ligt musste den FC Bayern im Sommer verlassen

Bislang ist Matthijs de Ligt für Manchester United nicht die erhoffte Verstärkung in der Defensive. Beim FC Bayern ahnte man offenbar schon länger, dass der Niederländer ein Problemfall werden könnte.

Wie die englische Zeitung "Daily Mail" schreibt, habe es beim deutschen Rekordmeister intern große Zweifel am körperlichen Zustand des Innenverteidigers gegeben, die letztlich dazu geführt hätten, dass de Ligt verkauft wurde.

Der Hauptkritikpunkt der Bayern-Bosse an de Ligt war offenbar dessen fehlende Beweglichkeit. An der Säbener Straße herrschte sogar die Sorge, dass sich das Problem mit der Zeit noch weiter verschlimmern könnte, da de Ligt einen falschen Trainingsschwerpunkt lege.

Insgesamt habe der 25-Jährige seit seinem Ajax-Abschied signifikant an Flexibilität und Tempo eingebüßt, so das mutmaßliche Urteil in München. Grund dafür sei der zu große Fokus auf Krafttraining.

Der FC Bayern hatte de Ligt einst für rund 67 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet. Im vergangenen Sommer erzielte man bei dessen Abschied in Richtung Manchester United nur noch rund 45 Millionen Euro als Ablöse.

Uneinigkeit beim FC Bayern wegen de Ligt?

Das Portal "The Athletic" hatte zuletzt geschrieben, Trainer Vincent Kompany sei gegen den Verkauf des Niederländers gewesen. Der Deal sei von der Vereinsführung also über seinen Kopf hinweg abgewickelt worden.

Sportvorstand Max Eberl erklärte allerdings: "Wir haben Entscheidungen getroffen, gemeinsam mit Vincent Kompany."

In England hat de Ligt derweil keinen guten Start hingelegt. Beim Absturz der Red Devils ins Liga-Mittelmaß war der Neuzugang mittendrin. Aktuell rangiert der einstige Serienmeister nur auf Tabellenplatz 14.

Vor allem nach der krachenden Heimpleite gegen Tottenham (0:3) entlud sich die Kritik auch auf den Ex-Bayern-Star. "In der ersten Halbzeit gab es zwei Großchancen und ein Tor, und de Ligt - ein Spieler, den sie für viel Geld geholt haben - steht jedes Mal völlig falsch", kritisierte beispielsweise Liverpool-Ikone Jamie Carragher.