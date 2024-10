Neue Sorgen um HSV-Star Robert Glatzel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Robert Glatzel musste am Donnerstag vorzeitig ausgewechselt werden

Das war ein echter Schockmoment für den Hamburger SV! Im Testspiel des Fußball-Zweitligisten gegen den dänischen Spitzenklub Aarhus GF zog sich Stürmerstar Robert Glatzel eine Verletzung zu und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Über die Schwere der Verletzung wird seit dem wild spekuliert.

In der 83. Minute griff sich der 30-Jährige plötzlich nach einem Tempolauf ohne vorherige Einwirkung eines Gegenspielers an den rechten Adduktorenbereich. Nach minutenlanger Behandlung durch die medizinische Abteilung stand dann fest: Es geht nicht weiter, Glatzel musste vorzeitig runter.

Der beste Torjäger im Kader des HSV ging humpelnd vom Feld und wurde anschließend weiter eingehend untersucht, bis zuletzt noch ohne konkrete Diagnose.

Immerhin: HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart zeigte sich nach dem 1:1-Unentschieden gegen den Tabellendritten aus Dänemark noch halbwegs zuversichtlich, dass die Glatzel-Blessur nicht allzu schwerwiegend wird: "Ich gehe davon aus, dass es ein Fehlschritt von ihm war. So etwas passiert. Das ist einfach so. Der Spieler hat etwas gemerkt. Natürlich ärgerlich, gehört aber zum Sport dazu."

Der Mittelstürmer fiel in diesem Jahr immer wieder mit muskulären und Sehnenproblemen aus, verpasste so auch den Saisonstart in der 2. Bundesliga. Mit sieben Toren in sechs Einsätzen ist der trotzdem einmal mehr der treffsicherste Angreifer aller HSV-Profis.

Jatta feiert sein HSV-Comeback

Wie lange Glatzel nun aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen wird, stand am Freitag zunächst noch nicht fest. "Gucken wir mal, wie dramatisch es ist. Aber wir werden relativ schnell wissen, was es ist", wurde Baumgart dazu in der "Hamburger Morgenpost" zitiert.

Grundsätzlich zog Baumgart ein gemischtes Fazit nach dem Testspiel gegen Aarhus: "Ich habe viele positive Dinge gesehen. Leider haben wir nicht alles hinbekommen. Ich wäre gern mit allen gesund aus dem Test herausgekommen."

Torschütze für die Rothosen war übrigens Bakery Jatta, der erstmals seit seiner Sprunggelenksverletzung im August wieder für den HSV auf dem Rasen stand.